Buscando apoio na Câmara, Antonio Brito anuncia reunião com a bancada do PT

Acompanhando a vinda do presidente Lula, o socilaista conta que o evento petista é uma oportunidade para se articular com os baianos: “As eleições ocorrem ainda em 02 de fevereiro, podendo ser 03 de fevereiro. O PSD está mantendo a candidatura, tô aqui com o [deputado] Gabriel Nunes, da bancada do PSD, articulando.”

O parlamentar relembrou ainda a parceria com Elmar Nascimento (União), contra o candidato Hugo Motta, presidente do Republicanos e apoiado pelo presidente Arthur Lira (PP). E a partir daí, tivemos uma articulação conjunta com o União Brasil, a nível nacional, de, o Elmar Nascimento mantém a candidatura dele, nós mantemos a nossa, quem for pro segundo turno apoia o outro”, afirmou.

“Temos outros partidos aliados, e estamos agora em tratativas com o PT. E isso, tanto o Elmar quanto eu, estaremos na próxima semana em um encontro, o Hugo Motta teve ontem, na bancada do PT nacional, pra gente decidir quem o PT vai apoiar dos três candidatos. E aí a gente fecha o bloco e segue na eleição. Eu conversei com o presidente Lula em agosto, depois disso eu encontro ele sempre, mas sobre a sucessão, não, até vi declarações que o presidente não irá tratar do assunto da sucessão”, concluiu.