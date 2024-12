Buscando opções de lazer no fim de ano: conheça o Rancho dos Canários

Com a chegada do fim de ano e, consequentemente, as férias escolares se aproximando, muitas famílias procuram por destinos que unem conforto, lazer e atividades para as crianças. Em Padre Bernardo, no Goiás, o Hotel Fazenda Rancho dos Canários é a pedida ideal seja para um dia especial ou um fim de semana prolongado.

Situado em uma região privilegiada, cercada pela natureza do Cerrado goiano, o Rancho dos Canários oferece atividades de lazer para todas as idades, desde o pedalinho até a pesca esportiva. Além disso, o local é um convite à tranquilidade, com rios, árvores nativas e áreas verdes.

“Nosso hóspede procura um ambiente de paz e aconchego e o Rancho dos Canários oferece uma extensão da casa dele, um ambiente familiar, com a beleza do campo e uma ótima comida, tudo o que é necessário para recarregar as energias.” Sirlei Abreu, proprietária administradora do Hotel Fazenda Rancho dos Canários

Diana Tavares e Rubens Ferreira são pais da pequena Maria Julia, de 4 anos. Moradores de Padre Bernardo (GO), são visitantes assíduos do Rancho dos Canários, atraídos principalmente pelas atividades para os mais novos.

“Depois que a gente tem filho, precisamos sempre procurar por lugares que tenham atividades para as crianças. O Rancho dos Canários é o lugar perfeito, com estrutura para ela (filha) aproveitar bastante e gastar energia”, afirma a mãe, Diana Tavares.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Rubens Ferreira e Diana Tavares aproveitam a estrutura do Rancho dos Canários com a filha Maria Julia BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 2 de 4 O hotel fazenda conta com opções de piscinas para adultos e crianças BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 3 de 4 Um espaço com rede garante o descanso dos hóspedes BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 4 de 4 Sirlei Abreu, proprietária e administradora do Hotel Fazenda Rancho dos Canários BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Atividades para toda a família

O espaço garante a diversão da criançada com playground ao ar livre, sala de jogos, passeio de pônei, pedalinho, beach tennis e passeio de charrete.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 O Rancho dos Canários está situado em uma região privilegiada, cercada pela natureza do Cerrado goiano BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 2 de 5 A pescaria esportiva é um convite à tranquilidade BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 3 de 5 O espaço conta, ainda, com uma quadra para prática de beach tennis BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 4 de 5 Os visitantes também podem fazer stand up no lago BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 5 de 5 Passeio de charrete Acervo Pessoal

Para os amantes da natureza, o espaço é o cenário perfeito para desacelerar da rotina. As atividades incluem cavalgada, pesca esportiva e stand up no lago. Os visitantes ainda podem encarar uma trilha ecológica e, ao fim do percurso, refrescar-se nas águas calmas do Rio dos Bois.

Já as piscinas, com opções para adultos e crianças, garantem horas de diversão nos dias quentes de verão.

Inclusive, recentemente, um novo espaço foi inaugurado. A piscina aquecida e coberta tem um show de luzes ao anoitecer. Com decoração rústica e um bar completo, é o ambiente ideal principalmente para os casais que se hospedam no hotel.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8 Nova piscina coberta BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 2 de 8 A piscina coberta é decorada com iluminação especial BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 3 de 8 Os hóspedes aproveitam um ambiente tranquilo e acolhedor BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 4 de 8 Os visitantes podem aproveitar o lual na piscina BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 5 de 8 O bar tem um variado cardápio de drinks BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 6 de 8 Drink do bar BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 7 de 8 O Rancho dos Canários é o passeio perfeito para quem quer descansar da rotina BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 8 de 8 Noite no Hotel Fazenda Rancho dos Canários BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Hospedagem

A família de Rubens aproveitou o Day Use com almoço, que custa a partir de R$ 120. “Eu venho principalmente pela qualidade do local, tudo muito cuidadoso. O atendimento é excelente e a comida muito gostosa”, reconhece o pai da pequena Maria Julia.

Mas, para quem planeja passar mais de um dia no Rancho dos Canários, as opções de hospedagem variam entre quartos para famílias e chalés em regime de pensão completa, com café da manhã, almoço, jantar e sobremesa inclusos.

A culinária local é outro atrativo: o restaurante do Rancho oferece uma comida caseira de primeira.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 As acomodações do Rancho dos Canários contam com uma decoração rústica BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 2 de 3 O Bangalô Vip é ideal para casais BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 3 de 3 O Bangalô Vip ainda tem jacuzzi privativa BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Pacote Réveillon

Para celebrar a chegada do novo ano, o Rancho dos Canários oferece uma tradicional ceia de Réveillon all inclusive, com direito a bebidas alcoólicas. Quem já participou do momento, guarda lindas lembranças. O casal Marlucy Mendes e Marcelo Rodrigues, por exemplo, moram em Vicente Pires, em Brasília (DF), frequentam o Rancho dos Canários há cerca de 10 anos e já passaram três viradas de ano no local.

“A cada ano que passa a festa de Ano-Novo fica melhor. É sempre uma excelente experiência para a nossa família, principalmente por conta da queima de fogos.” Marcelo Rodrigues, hóspede

“Além de ter uma comida fantástica, a bebida é a vontade, então podemos curtir sem nos preocupar com nada”, completa Marlucy.

O pacote da virada inclui três noites de hospedagem com pensão completa (café da manhã, almoço, jantar e sobremesa) e a festa da virada all inclusive. Os visitantes podem, também, comprar apenas a entrada na noite da virada.

Durante o período, o Rancho dos Canários reforça ainda mais a programação para as crianças, com oficinas, apresentações culturais e um ambiente mágico. “Durante o dia, teremos monitores com as crianças, propondo atividades recreativas como corrida de saco e muito mais”, garante Sirlei Abreu.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Memórias do casal Marcelo Rodrigues e Marlucy Mendes passando a virada do ano no Rancho dos Canários Arquivo pessoal 2 de 4 Memórias do casal Marcelo Rodrigues e Marlucy Mendes passando a virada do ano no Rancho dos Canários Arquivo pessoal 3 de 4 Memórias do casal Marcelo Rodrigues e Marlucy Mendes passando a virada do ano no Rancho dos Canários Arquivo pessoal 4 de 4 Casal Marcelo Rodrigues e Marlucy Mendes aproveitam a estrutura do hotel fazenda BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Este ano, uma ceia especial promete encantar ainda mais os paladares e corações dos visitantes. O cardápio inclui delícias tradicionais de fim de ano.

Tudo isso em um ambiente decorado com charme rústico e acolhedor, perfeito para reunir a família. Como parte da celebração, o Rancho oferece ainda um show ao vivo com a banda Thay Gomes e uma queima de fogos exclusiva, proporcionando momentos inesquecíveis.

Reservas antecipadas garantem ofertas especiais para quem deseja brindar o novo ano em um cenário paradisíaco. Entre em contato pelo WhatsApp (61) 98329-0122.

Rancho dos Canários

Site | Instagram | Facebook

Endereço: BR-080, a 18,5 km de Padre Bernardo, na Zona Rural

Reservas e informações: 61 98329-0122 (WhatsApp)