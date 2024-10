Buscando reeleição na OAB-BA, Daniela Borges defende propósito da chapa: “Pela valorização da advocacia”

A atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), Daniela Borges, oficializou, nesta quinta-feira (24), o lançamento de sua candidatura à reeleição na seccional, ao lado do atual tesoureiro da Ordem, Hermes Hilarião Teixeira Neto, candidato a vice.

Em entrevista ao Bahia Notícias, a liderança da organização define que o propósito da chapa é “defender a valorização da advocacia”. “Nós avançamos muito nesse triênio. Avançamos enquanto um coletivo de uma gestão que fez os embates, a defesa pela valorização da advocacia e teve êxito, mas os desafios ainda persistem. E a gente acredita que a gente pode avançar ainda mais nesse próximo triênio”, afirma.

“Sem dúvida nenhuma, a prioridade sempre foi para que nós tenhamos juízes em absolutamente todas as unidades jurisdicionais da Bahia. Todas as varas, todas as comarcas, com magistrados e servidores. É isso que garante a qualidade na prestação jurisdicional, a celeridade processual”, aponta. Segundo Daniela, outra demanda é a defesa dos honorários da advocacia e o fortalecimento das prerrogativas.