Buscar doação em Portugal para o RS é contraproducente, diz FAB

Mais de 200 toneladas de donativos foram arrecadados no país; governo articula com a Força Aérea Portuguesa plano para transportar os materiais

Avião KC-390, o maior cargueiro da Aeronáutica, tem sido usado para levar doações de brasileiros até a Base Aérea de Canoas (RS) Sgt Vanessa Sonaly/FAB

PODER360 11.mai.2024 (sábado) – 19h09



O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu afirmações que têm circulado nas redes sociais de que o Brasil estaria rejeitando doações coletadas em Portugal. A comunidade brasileira no país arrecadou mais de 200 toneladas de donativos para ajudar a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Em comunicado divulgado neste sábado (11.mai.2024), o governo afirmou que as doações não foram recusadas e são isentas de tributação. No entanto, pondera que não há viabilidade de deslocar um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para a Europa neste momento.

De acordo com o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Marcelo Damasceno, o destacamento de um avião da FAB agora para Portugal seria contraproducente. Isso porque o tempo de logística para a missão seria de 35 horas.

Com esse mesmo tempo de trabalho, a FAB transporta 167 toneladas das 1.500 toneladas que já se encontram em bases no Brasil para a Base Aérea de Canoas (RS). O volume transportado internamente pela Aeronáutica no mesmo período de tempo é mais que 8 vezes maior do que aquele que virá de Portugal.

Segundo o governo, neste momento a ABC (Agência Brasileira de Cooperação) e o Ministério de Portos e Aeroportos estão articulando com a Força Aérea Portuguesa um plano logístico para o transporte desses materiais.

Enquanto isso, a embaixada brasileira em Lisboa e os consulados brasileiros de Porto e Faro estão realizando triagem dos donativos. Trata-se de uma etapa necessária para separar itens por categorias (roupas, alimentos, equipamentos, medicamentos etc), bem como para conferir a validade de itens perecíveis.