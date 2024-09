Buscas sobre Datena no Google batem recorde após cadeirada em Marçal

1 de 1 Datena desfere uma cadeira em Pablo Marçal — Metrópoles – Foto: nullDados do Google Trends apontam que o número de pesquisas por “Datena” aumentou mais de 1000% nas últimas 12 horas, superando 1 milhão de pesquisas — um recorde. O pico de buscas ocorreu no domingo (15/9), às 23h24, horário que coincide com o debate realizado pela TV Cultura. Na ocasião, o apresentador filiado ao PSDB deu uma cadeirada no empresário e ex-coach Pablo Marçal (PRTB).

A coluna mediu os dados do Google Trends de 16 junho a 16 de setembro de 2024. Consultas relacionadas ao tema incluem “Datena da cadeirada em Marçal” e “Pablo Marçal”.

Pesquisas sobre ‘Datena’ no Google batem recorde após cadeirada em Marçal Como o Metrópoles mostrou, a cadeirada foi o ápice de uma campanha à Prefeitura de São Paulo com escalada de agressividade. A tensão foi maior até mesmo que no debate da TV Gazeta com o canal My News, quando Datena desceu do púlpito e ameaçou agredir Marçal.

