Búzios Beach Resort: Sustentabilidade e conforto em um só lugar

O Búzios Beach Resort, localizado à beira-mar na paradisíaca Praia de Tucuns, agora conta com a renomada certificação Bandeira Azul, um selo internacional que destaca praias, marinas e empreendimentos comprometidos com a preservação ambiental, segurança e educação sustentável. Essa conquista reforça o posicionamento do resort como um destino ideal para quem busca aliar conforto e consciência ambiental.

O que significa a certificação Bandeira Azul?

A Bandeira Azul é concedida apenas para locais que atendem a critérios rigorosos de sustentabilidade, gestão ambiental, qualidade da água e segurança. No caso do Búzios Beach Resort, o compromisso com práticas ecológicas e a preservação da biodiversidade da Praia de Tucuns foram fundamentais para a conquista do selo.

Diferenciais do Búzios Beach Resort

O resort oferece uma combinação única de estrutura completa e beleza natural. São 335 acomodações elegantes, distribuídas em diferentes categorias, incluindo opções adaptadas para pessoas com deficiência. Os hóspedes podem escolher entre apartamentos com vista para o jardim, piscina ou mar, todos projetados para oferecer conforto e funcionalidade.

Além disso, o resort se destaca pela gastronomia de alto nível, com refeições que priorizam ingredientes frescos e sabores locais. O café da manhã, almoço e jantar são pensados para proporcionar uma experiência completa e marcante aos visitantes.

Para momentos de lazer, o Búzios Beach Resort conta com atividades para todas as idades, desde campo de mini golf, trapézio voador, boliche e quadra poliesportiva, piscinas com vistas privilegiadas, que criam o cenário ideal para relaxar ou curtir momentos especiais em família.

Sustentabilidade na prática

O selo Bandeira Azul reflete o comprometimento do resort com práticas que respeitam o meio ambiente e promovem a conscientização dos hóspedes. Entre as ações realizadas estão o incentivo ao uso responsável dos recursos naturais e programas de educação ambiental. A praia de Tucuns, reconhecida por sua beleza e biodiversidade, recebe cuidados contínuos para garantir um ambiente limpo e seguro.

Por que escolher o Búzios Beach Resort?

O Búzios Beach Resort não é apenas um lugar para relaxar, mas um destino que oferece experiências enriquecedoras. Desde o conforto das acomodações até o cuidado com o meio ambiente, cada detalhe é pensado para garantir que os hóspedes aproveitem o melhor da charmosa cidade de Búzios.

Com a certificação Bandeira Azul, o resort se consolida como uma opção sustentável e completa para quem deseja viver momentos inesquecíveis à beira-mar. Seja para viagens em família, escapadas românticas ou férias relaxantes, o Búzios Beach Resort é a escolha perfeita.