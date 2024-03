BYD inicia construção da primeira fábrica de carros elétricos no Brasil

A empresa chinesa BYD iniciou nesta terça-feira, 5, a construção da primeira fábrica de carros elétricos no Brasil. O complexo será erguido do zero em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, ocupando a área antes utilizada pela Ford. A escolha da empresa foi anunciada pela administração estadual na segunda-feira, 4, que destacou a inexistência de projetos econômicos concorrentes que demonstrassem competitividade e necessidade de seleção, o que caracterizou a inexigibilidade licitatória.

Na tarde desta terça foi realizada uma cerimônia em Camaçari, com a presença de representantes da BYD e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). O governo estadual autorizou oficialmente, na segunda-feira, a alienação da área no polo petroquímico de Camaçari para a empresa chinesa. Com a formalização, a empresa chinesa obteve autorização legal para instalar o complexo fabril que produzirá veículos elétricos e híbridos, além de fabricar chassis de ônibus e processar lítio e ferro fosfato para as baterias dos veículos. A expectativa é gerar 5.000 empregos com o investimento de R$ 3 bilhões da BYD.

*Reportagem produzida com auxílio de IA