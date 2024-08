CA² Consulting consolida presença na Rio Innovation Week com programação focada em empreendedorismo e inovação

A CA² Consulting, referência em gestão para startups e scaleups, encerrou sua participação na Rio Innovation Week 2024 com um saldo altamente positivo. O evento, realizado de 13 a 16 de agosto no Píer Mauá, Rio de Janeiro, trouxe debates enriquecedores e estratégias essenciais para o ecossistema empreendedor. Com uma programação robusta e palestras lideradas por alguns dos principais especialistas do setor, a CA² reafirmou seu compromisso em impulsionar a inovação e o crescimento sustentável no cenário de startups.

Durante os quatro dias de evento, a CA² Consulting ofereceu uma série de palestras focadas em temas críticos para o desenvolvimento de startups. Carlos Alecrim, CEO da CA² Consulting, foi destaque em diversas frentes, discutindo desde o papel dos hubs de inovação até a escalabilidade em vendas e a implementação de inteligência artificial. Além de Alecrim, o time de palestrantes da CA² incluiu figuras de destaque como Fabíola Machado, Head e Sócia da consultoria, que abordaram os desafios da retenção de talentos e as novas dinâmicas do empreendedorismo.

No primeiro dia do evento, Carlos Alecrim participou do painel “Empreendedorismo 50+: Formas e Oportunidades de Empreender”, trazendo insights valiosos sobre como profissionais experientes podem se reinventar e contribuir para o ecossistema empreendedor.

Outro momento de destaque foi a palestra de Priscila Barcellos, Gestora de Marketing & Parcerias da CA², que discutiu “A Força das Parcerias: Impulsionando o Crescimento e a Inovação em Startups” no dia 14. Priscila enfatizou como conexões estratégicas podem acelerar o desenvolvimento de startups, posicionando-as para um crescimento exponencial. Na sequência, Daniel Outlander, Head de Comunicação, explorou as tendências da “Comunicação 4.0 para Startups”, destacando a importância de estratégias digitais inovadoras para a consolidação de marcas no mercado competitivo.

No último dia do evento, a palestra “Principais Competências para o Empreendedorismo e a Inovação: Qual o Seu Perfil?”, conduzida por Carlos Alecrim e Jorge Matos, da Etalent, fechou a participação da CA² com chave de ouro. O debate abordou as habilidades essenciais para empreendedores que buscam se destacar em um cenário marcado por rápidas mudanças tecnológicas e desafios constantes.

A participação da CA² Consulting na Rio Innovation Week 2024 reforçou sua posição como uma das principais consultorias no apoio ao crescimento de startups e scaleups. Com um time de especialistas altamente capacitados e uma abordagem focada em inovação, a CA² segue contribuindo para o fortalecimento do ecossistema empreendedor no Brasil. A Rio Innovation Week foi mais uma oportunidade para a CA² compartilhar seu conhecimento e expandir seu impacto, reafirmando seu papel como parceira estratégica para empresas em crescimento.