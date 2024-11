Cabeça decapitada é confundida com decoração de Halloween na Escócia

Uma cabeça decapitada foi confundida com decorações de Halloween neste último sábado (2/11) em Cowgate, uma das ruas mais movimentadas de Edimburgo, na Escócia. Devido ao caso, autoridades locais precisaram isolar a área, fechar diversos bares e clubes, e interromper eventos que atraíam centenas de pessoas ao centro histórico.

“Estávamos bebendo quando alguém da equipe disse que a polícia estava do lado de fora e que uma cabeça decapitada havia sido encontrada no Cowgate. Eu quase ri, porque estamos no fim de semana de Halloween e pensei que fosse uma brincadeira”, disse Katie McLaughlin, de 31 anos, ao Daily Record. Ela estava em um bar da região.

Após serem informados de que o caso era real, os clientes que estavam no bar foram liberados pela porta dos fundos. A polícia informou que se tratava de um incidente de trânsito.

