Cabeçada: torcedores do Botafogo voltam a ser atacados no Uruguai

Torcedores do Botafogo de Brasília (DF) e do Rio de Janeiro (RJ) foram alvo de agressões e ameaças no Uruguai após a semifinal da Libertadores contra o Peñarol, na quarta-feira (30/10). O time carioca perdeu por 3 a 1, mas se classificou para a final.

Alvo de intimidação por parte dos uruguaios, os botafoguenses enfrentaram momentos de tensão antes da partida. A expectativa, porém, era que o clima se apaziguasse após o jogo. Só que não. Um brasiliense disse que levou uma cabeçada no rosto durante uma festa de Halloween.

As primeiras horas após a partida com o Peñarol foram tranquilas, de acordo com as vítimas, que preferiram anonimato. Parte dos torcedores passou a andar nas ruas com a camisa do Botafogo, sendo bem tratada inclusive por parte dos torcedores do Peñarol.

Contudo, à noite, durante uma festa do Dia das Bruxas, o grupo de brasileiros passou a ser encarado por três uruguaios. Eles contaram ao Metrópoles que um dos agressores usava uma máscara de filme de terror e usava um porrete. Ele se aproximou de um botafoguense com a camisa da Estrela Solitária e desferiu uma cabeçada na vítima.

Após a agressão, o mascarado tentou bater no homem com o porrete, mas o botafoguense conseguiu se defender. O agressor então decidiu fugir. Os brasileiros foram então intimidados.

Segundo relatos, uruguaios teriam dito: “Aqui é Peñarol, se te pegam na rua vão te espancar. Vocês bateram na gente no Rio de Janeiro” – em referência a confusão envolvendo torcedores uruguaios horas antes da 1ª partida da semifinal, disputada na capital fluminense.

Sem condição de diálogo, seguranças escoltaram os brasileiros para fora da festa. A agressão foi comunicada para as autoridades do Consulado do Brasil.

Carioca ameaçado

Em outro episódio, torcedores do Rio de Janeiro foram alvo de hostilidades e ameaças em um bar. Durante a confusão, os brasileiros foram expulsos por seguranças. Segundo relatos, os profissionais de segurança supostamente aplicaram mata-leões contra os botafoguenses. Além disso, o estabelecimento supostamente passou a proibir a entrada de brasileiros.

Diante do retorno do clima hostil, botafoguenses voltaram a adotar as recomendações de segurança. Muitos avaliam antecipar a viagem de volta ao Brasil.

A confusão envolvendo a torcida do Peñarol no Rio de Janeiro gerou um clima de hostilidade e revanchismo no Uruguai. O time uruguaio chegou ao ponto de proibir a entrada da torcida brasileira no estádio Campeón del Siglo. Após intervenção da Conmebol, o jogo foi transferido para Centenário, com permissão de acesso aos botafoguenses.