Cabeleireira dá show de talento ao fazer penteado criativo em cliente

Atefe Kabiri é uma cabeleireira do Irã que dá um show de talento e criatividade com suas “invenções capilares”. Recentemente, a mulher fez um penteado de cesta de fruta com o cabelo de uma cliente. O vídeo, publicado no início deste mês, já acumula quase 50 milhões de visualizações.

Na legenda da publicação, Atefe Kabiri explicou que demorou 9 horas para elaborar o penteado, um dos mais elegantes que já fez. “Como a cesta era grande e eu não conseguia ficar parada para arrumar os fios de cabelo, fiquei tonta e não entendia mais o que estava fazendo”, brincou a profissional.

A cabeleireira impressionou os internautas com seu penteado inusitado O resultado saiu como o esperado e deixou a iraniana e a cliente bem felizes. Para mostrar que o trabalho deu certo, a cabeleireira encheu a cesta com frutas, como abacaxi, morango, uva e banana.

Nos comentários, os internautas ficaram impressionados com tamanha técnica e habilidade de Atefe Kabiri. “Quando você esquece de levar a sacola de compras”, brincou uma usuária. Outra pessoa escreveu: “Ela ganha o concurso do crazy hair day (ou dia do cabelo maluco, em tradução do inglês)”.

Assista ao vídeo neste link.