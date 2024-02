Tendo o cabelo como indicador, o corpo humano sinaliza quando algo está fora do equilíbrio. Dr. Marcelo Antonio, enfatiza a importância de um acompanhamento profissional para tratar problemas como queda de cabelo e enfraquecimento dos fios.

De acordo com o Dr. Marcelo Antonio, carências de nutrientes essenciais como vitaminas, minerais e aminoácidos, assim como desequilíbrios hormonais, podem manifestar-se através de sintomas como fadiga, irritabilidade, unhas quebradiças e queda de cabelo. Ele destaca que o organismo prioriza os recursos para órgãos vitais em detrimento de cabelos, pele e unhas, quando há deficiências nutricionais ou hormonais.

Para combater esses problemas, é fundamental adotar uma dieta equilibrada e evitar excessos de alimentos inflamatórios, como glúten, laticínios, álcool e açúcares simples. O uso indiscriminado de hormônios esteroidais androgênicos, como testosterona e oxandrolona, também pode contribuir para a queda de cabelo se não houver uma mudança no estilo de vida. Bebidas açucaras e massas ao invés de açúcares simples. Testosterona, oxandrolona e gestrinona quando usado na forma de pellets, podem causar queda de cabelo quando usada em doses inadequadas, sem acompanhamento e sem mudança no estilo de vida.

A falta de ferro e o estresse crônico são outras causas comuns de queda de cabelo, que devem ser avaliadas e tratadas adequadamente. Dr. Marcelo Antonio recomenda o consumo de alimentos ricos em ferro, como carne vermelha e fígado, e sugere exames para avaliar níveis hormonais, como os relacionados à tireoide.

Além disso, ele destaca a importância da terapia com vitaminas, minerais e aminoácidos injetáveis para resultados mais rápidos e eficazes no tratamento da queda de cabelo. Enfatiza-se que, embora produtos tópicos como shampoos possam oferecer alívio temporário, a verdadeira solução reside em abordar as deficiências nutricionais e hormonais subjacentes.

Em resumo, o tratamento eficaz da queda de cabelo requer uma abordagem abrangente que leve em consideração fatores nutricionais, hormonais e emocionais. O foco deve ser na melhoria da saúde interna para promover o crescimento capilar e restaurar a vitalidade dos fios.

