Cabo Caramelo: conheça o cão influencer da Polícia Militar de SP

São Paulo – Em 3 de abril deste ano, policiais militares de Guarulhos, na Grande São Paulo, acolheram um cãozinho caramelo que apareceu cabisbaixo, sujo, molhado, com frio e fome na base da 1ª Companhia do 15º Batalhão da corporação, perto da região central da cidade. Os agentes nem imaginavam, mas, em poucos meses, o animal conquistaria todo o quartel e se tornaria um influencer da Polícia Militar.

A cor do cachorro acabou se tornando seu nome e, em menos de um mês, ele ascendeu informalmente ao posto de “cabo”. Entre suas atividades na corporação estão ações de conscientização sobre maus-tratos a animais e apoio em operações de combate ao uso de drogas.

O atual tutor do Cabo Caramelo, o também cabo Luís Victor de Oliveira, afirmou ao Metrópoles que sua esposa, Michele Silva, que não é policial, criou um perfil no Instagram para divulgar o trabalho do novo membro da corporação.

Cabo Caramelo tornou-se um influencer de quatro patas e, até a publicação desta reportagem, contava com quase 180 mil seguidores.

“Quando cheguei para trabalhar [em abril deste ano] vi ele ali todo bonzinho com todo mundo, me atualizaram sobre como ele havia surgido e então, ao longo do dia, corremos nos comércios da área e compramos ração, vacina, banho, cama etc. Aí pronto: nossa base virou a moradia dele”, explicou cabo Oliveira à reportagem.

Tratamento vip

Demorou um mês para que Cabo Caramelo se mudasse para a casa de Oliveira e, nesse meio-tempo, ele fugiu diversas vezes da 1ª Companhia para “bater patas” pelas ruas. O cão tinha uma placa de identificação na qual constava o telefone da base policial.

“Ele ia pedir comida nos comércios. Daí, as pessoas viam a placa no pescoço dele e ligavam na base. Imagina a cena: a pessoa liga e do outro lado é dito “Polícia Militar, 1ª Companhia, soldado ou cabo fulano, o que precisa?”, relembra Oliveira com bom humor, acrescentando que, assim que alertados, os policiais pediam para a pessoa segurar Caramelo porque uma viatura iria buscá-lo.

O capitão da companhia da PM guarulhense havia autorizado que o cachorro fosse buscado onde fosse encontrado, tamanho o carinho que despertou nos policiais.

O novo “membro honorário” da corporação também ganhou colete, divisas de cabo e, quando vai “trabalhar”, uma vez por semana, usa uma farda.

O animal já foi, inclusive, convidado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para ajudar em uma campanha de combate à pedofilia. Além disso, Cabo Caramelo já contribuiu em campanhas do Proerd, projeto da PM de combate às drogas, por meio da conscientização de crianças e jovens.

Não bastasse isso, ele ainda participou da Campanha do Agasalho deste ano, com direito à participação em um encontro com o prefeito e com o presidente da Câmara dos Vereadores de Guarulhos.

“O objetivo é continuar crescendo para poder seguir ajudando em ações sociais, proteção aos pets, levar amor às crianças e visibilidade às causas que precisam de atenção”, afirmou cabo Oliveira sobre o amigo de farda.