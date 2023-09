Cacá Bueno disputa os 200 Km de Buenos Aires pela TC2000

Um dos mais importantes nomes do automobilismo brasileiro, Cacá Bueno disputará uma das principais corridas do esporte a motor argentino. O piloto da KTF Sports na Stock Car integrará o grid dos 200 Km de Buenos Aires, prova marcada para o dia 8 de outubro, no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, na capital argentina, mesma data da nona etapa da categoria brasileira no mesmo circuito. Seu companheiro na disputa será Bernardo Llaver, atual vice-líder do TCR South America.

Cacá fez carreira nas categorias argentinas antes de migrar para a Stock Car, onde se tornaria, nos anos seguintes, pentacampeão. No país vizinho, o piloto disputou duas temporadas da Super Turismo Sul-Americana, onde foi campeão em 1999, e dois campeonatos da TC2000, categoria da qual a prova de 200 quilômetros integra o calendário.

“Estou feliz em voltar a TC2000. Acredito que deixei algo em aberto, especialmente com os 200 Km de Buenos Aires. Muitas vezes larguei em segundo, terceiro, larguei da pole position e liderei a corrida, mas nunca venci a prova. Tenho alguns troféus de pódio, mas de vencedor, não. Estou me unindo a uma equipe que me dá chances de vitória, e vai ser uma corrida especial”, diz Cacá Bueno, que tem os patrocínios de icarros, Itaú, Paraflu, Red Bull, Tek Bond, Prime You e ACDelco.

O final de semana em Buenos Aires contará com a disputa da prova de 200 quilômetros no domingo, pouco depois da realização da rodada dupla da Stock Car. A categoria brasileira abrirá seu terço final da temporada 2023 na capital argentina, da qual retorna após seis anos.