Cáceres celebra titularidade no Vitória e relembra início com pouca minutagem: ''Muito difícil pra mim''

Após a vitória da equipe do Vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, o paraguaio Raul Cáceres comentou, em entrevista à imprensa, sobre o início de semestre complicado que vivenciou no time. O duelo ocorreu no último sábado (26), no Estádio Manoel Barradas, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“O primeiro semestre foi muito difícil para mim. Não tinha minutos de jogo, estava com uma dor que não me deixava jogar bem e tive que passar por cirurgia. Uma coisa que nunca tinha acontecido na minha carreira. O bom é que consegui me recuperar bem e, com a confiança da comissão e dos meus companheiros, cada dia me sinto melhor e sinto que posso ajudar mais o time”, finalizou o atleta.

Quando questionado sobre o desempenho do time na partida, Cáceres celebrou o placar, apesar da dificuldade do duelo.