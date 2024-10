Cáceres ou Lepo? Vitória tem melhor aproveitamento com paraguaio; confira números

Titular nas últimas seis partidas do Vitória na Série A, o lateral-direito uruguaio Raúl Cáceres assumiu a posição após a lesão de Willean Lepo, que desfalca o Leão desde a partida contra o Vasco, no dia 1° de setembro, quando já entrou em campo vindo do banco de reservas. Após o confronto, Lepo foi diagnosticado com uma pubalgia e voltou a treinar apenas na última terça-feira (22).

Vitória 4×2 Atlético Mineiro – 10ª rodada

Vitória 2×1 Criciúma – 15ª rodada

Vitória 0x1 Botafogo – 16ª rodada

Grêmio 2×0 Vitória – 18ª rodada

Vitória 1×0 Cuiabá – 21ª rodada

Vitória 0x1 Vasco – 25ª rodada

Atlético-GO 0x2 Vitória – 26ª rodada

Vitória 1×0 Juventude – 27ª rodada

Internacional 3×1 Vitória – 28ª rodada

Atlético-MG 2×2 Vitória – 29ª rodada

Vitória 1×0 RB Bragantino – 30ª rodada

Enquanto isso, Willean Lepo foi titular em três vitórias do Leão no Brasileirão, contra Internacional, Fluminense e Palmeiras. No geral, Cáceres tem 20 jogos com a camisa do Vitória, com uma assistência. Já Willean Lepo tem 22 partidas, com nenhum gol nem assistência.

Com 32 pontos em 30 jogos, o Vitória está na 16ª colocação da Série A. O Rubro-Negro Baiano tem a mesma pontuação do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.