Cachê cobrado por Yudi e esposa para apresentações em igrejas gera polêmica

O apresentador e cantor Yudi Tamashiro e sua esposa, Mila, lançaram um projeto conjunto voltado para apresentações em igrejas, com ministração de louvor e palavra. No entanto, o valor do cachê cobrado pelo casal tem gerado repercussão e causado surpresa entre fiéis.

O Fuxico Gospel apurou que casal cobra R$ 10 mil para participar de cultos, além das despesas com passagens aéreas e hospedagem. O pagamento é dividido em duas etapas: 50% na assinatura do contrato para garantir a data e os outros 50% até três dias antes do evento. Para eventos realizados no interior de São Paulo, em locais a até 200 km, existe a possibilidade de deslocamento de carro, com reembolso de combustível e pedágio.

A proposta também inclui a possibilidade de utilizar músicos locais.

O valor cobrado tem sido criticado por evangélicos, que não consideram justo desembolsar R$ 10 mil para uma apresentação de cerca de 40 minutos durante um culto.

Apesar da polêmica, Yudi e Mila têm recebido convites para eventos, especialmente em igrejas de grande porte. O casal não se pronunciou publicamente sobre as críticas.

