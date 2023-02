Cachoeira e área de 50 mil metros: veja fotos de chácara que teria motivado chacina

Avaliado em R$ 2 milhões, o terreno no Itapoã que teria motivado a maior chacina do Distrito Federal tem cachoeira privativa, ampla área de capim de gado e cerca de 5 hectares – equivalente a 50 mil metros quadrados.

A reportagem esteve na chácara e obteve imagens internas do local onde viviam as vítimas Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54; Renata Juliene Belchior, 52; e Gabriela Belchior de Oliveira, 25. Além deles, moravam na gleba Gideon Batista de Menezes, 55 anos, e Horácio Carlos, 49, presos suspeitos de terem assassinado 10 pessoas da mesma família.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Gideon e Horácio, que eram funcionários de Marcos, queriam o terreno para vender em seguida. O plano, então, era assassinar toda a família para tomar posse do imóvel. Inclusive três crianças foram mortas para que não houvesse herdeiros do terreno.

Veja imagens do local antes da invasão:

Foto-chacara-que-motivou-chacina (2)

Alvo de disputa judicial, o terreno no Itapoã que teria motivado a maior chacina do Distrito Federal não pertencia a Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, como ele teria dito a conhecidosReprodução

Foto-cachoeira-de-chacara-que-motivou-chacina (2)

O homem, segundo os verdadeiros proprietários, teria invadido o local e recusado sairReprodução

Foto-cachoeira-de-chacara-que-motivou-chacina (1)

Avaliado em R$ 2 milhões, o terreno no Itapoã que teria motivado a maior chacina do Distrito Federal tem cachoeira privativa, ampla área de capim de gado e cerca de 5 hectares – equivalente a 50 mil metros quadradosReprodução

Foto-chacara-que-motivou-chacina (1)

Desde 2020, um processo corre na Justiça para que os donos das terras pudessem retomá-la por meios legais.Reprodução

Veja imagens do local após a invasão

Foto-chácara-onde-familia-morava (1)

Entrada do terrenoVinícius Schmidt/Metrópoles

Foto-chácara-onde-familia-morava (7)

Alvo de disputa judicial, o terreno no Itapoã que teria motivado a maior chacina do Distrito Federal não pertencia a Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, como ele teria dito a conhecidos.Vinícius Schmidt/Metrópoles

Foto-chácara-onde-familia-morava (8)

O homem, segundo os verdadeiros proprietários, teria invadido o local e recusado sairVinícius Schmidt/Metrópoles

Foto-chácara-onde-familia-morava (6)

Por isso, desde 2020 um processo corre na Justiça para que os donos das terras pudessem retomá-la por meios legais.Vinícius Schmidt/Metrópoles

Foto-chácara-onde-familia-morava (2)

No local onde parte das vítimas da chacina vivia está repleto de carros desmontadosVinícius Schmidt/Metrópoles

Foto-chácara-onde-familia-morava (12)

Local onde vivia vítimas da maior chacina do DFVinícius Schmidt/Metrópoles

Foto-chácara-onde-familia-morava (4)

Morte de 10 pessoas da mesma família teria sido motivada pelo terreno, avaliado em R$ 2 milhõesVinícius Schmidt/Metrópoles

Foto-chácara-onde-familia-morava (3)

O Metrópoles apurou que a chácara foi adquirida pelos verdadeiros donos em 1982.Vinícius Schmidt/Metrópoles

Foto-chácara-onde-familia-morava (5)

Marcus teria invadido o lugar em 2020, e mesmo após ser acionado pela Justiça, não deixou o terrenoVinícius Schmidt/Metrópoles

Foto-chácara-onde-familia-morava (9)

Cômodo da casa onde vivia parte da família vítima de chacinaVinícius Schmidt/Metrópoles

Foto-chácara-onde-familia-morava (11)

Parte do terreno que teria motivado 10 assassinatosVinícius Schmidt/Metrópoles

Foto-chácara-onde-familia-morava (13)

Vinícius Schmidt/Metrópoles

Alvo de disputa judicial, o terreno, na verdade, não pertencia a Marcos. O homem, segundo os verdadeiros proprietários, teria invadido o local e se recusado sair. Por isso, desde 2020 um processo corre na Justiça para que os donos das terras pudessem retomá-la por meios legais.

Segundo Cristiano de Freitas Fernandes, advogado da família dona do terreno, o caminho que levou Marcos e a família a viverem por três anos nas terras é “repleto de ilegalidade”.

Conforme relatou o especialista ao Metrópoles, a chácara foi adquirida pelos verdadeiros donos em 1982. Anos depois, a dona alugou a uma familiar, que ficou responsável.

Para cuidar da propriedade, foi contratado, em 2012, um funcionário para atuar como caseiro. Entretanto, seis anos depois, o homem abandonou o emprego, criou uma espécie de documento e “transferiu”, por conta própria, a função para um terceiro.

Ao descobrir o que teria acontecido, os proprietários procuraram esse terceiro para cobrar que ele deixasse o lugar, mas o homem disse não ter para onde ir e pediu um tempo para procurar uma casa para morar, e os donos permitiram.

Nesse meio tempo, o homem colocou Marcos no terreno para assumir a chácara no lugar sem informar aos donos. Desde então, a vítima da chacina passou a viver no terreno.

Quando ficaram sabendo que outra pessoa estaria no imóvel, e tomaram ciência dos antecedentes de Marcos, os proprietários procuraram a polícia para relatar o problema e pedir providências. Diante da recusa do homem em deixar a chácara, a família dona do terreno tentou tirar o invasor acionando a Justiça, conforme relatou o advogado da família ao Metrópoles.

Um processo, então, arrastou-se até o fim de 2022, quando os proprietários decidiram encerrar o primeiro processo para iniciar um outro denominado espólio – conjunto de bens que formam o patrimônio de uma pessoa morta, a ser partilhado no inventário entre os herdeiros ou legatários.

“Quando encerramos esse primeiro processo para da iniciar a outro, acredito que Marcos teria achado que o processo teria terminado ali, e que, por isso, ele passaria a ser o dono da terra”, começou o advogado.

“O que sabemos é que ele dizia que, de fato, a propriedade era dele, o que é uma inverdade. Tudo o que aconteceu é uma verdadeira tristeza, ainda mais pelo motivo, uma vez que a família da minha cliente tem os documentos da casa que comprovam quem são os verdadeiros donos. Portanto, como poderiam vender uma propriedade que não é do Marcos, não é verdade?”, finalizou Cristiano.

Maior Chacina do Distrito FederalSegundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Gideon Batista de Menezes, 55 anos, e Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49 anos, que eram funcionários de Marcos, queriam o terreno para vender em seguida. O plano, então, era assassinar toda a família para tomar posse do imóvel.

Os criminosos começaram a planejar a chacina em outubro. No dia 23 daquele mês, alugaram o cativeiro onde manteriam as vítimas.

Em dezembro, a ex-mulher de Marcos Antônio, Cláudia Regina Marques de Oliveira, 55, vendeu uma casa por R$ 200 mil. Assim, o plano dos criminosos passou a envolver, também, o restante da família de Marcos.

Em 28 de dezembro, Marcos Antônio, a esposa dele, Renata Juliene Belchior, 52, e a filha do casal, Gabriela Belchior de Oliveira, 25, foram rendidos. O primeiro a ser morto foi Marcos Antônio, no mesmo dia, segundo a PCDF.

Na data, o plano dos criminosos — Gideon; Fabrício Silva Canhedo, 34; Carlomam dos Santos Nogueira, 26; e um adolescente de 17 anos — era render as vítimas e as encaminharem ao cativeiro.

Gideon, então, permitiu a entrada de Carlomam e do adolescente, para simular um roubo à chácara. Horácio Carlos estava no local e fingiu ser vítima. No entanto, Marcos Antônio teria reagido ao suposto assalto e foi baleado na nunca por Carlomam.

Depois disso, o grupo criminoso enrolou Marcos Antônio em um tapete. A vítima estava ofegante e foi levada, com Renata Juliene e Gabriela, para a casa usada como cativeiro, em Planaltina (DF).

Na mesma noite, Marcos Antônio foi esquartejado, ainda vivo, por Gideon e Horácio Carlos. A dupla enterrou a vítima em uma cova improvisada no terreno.

Durante a madrugada, no cativeiro, o adolescente entrou em pânico ao ver a brutalidade da ação, pulou o muro e fugiu do local.

4 de janeiroOs criminosos levaram Cláudia Regina e a filha dela, Ana Beatriz Marques de Oliveira, 19, para o local do cárcere.

O grupo conseguiu render a vítima ao simular — com o celular de Marcos Antônio — que Gideon e Horácio Carlos ajudariam na mudança para a nova casa de Cláudia Regina, pois ela havia vendido o imóvel anterior.

Quando Cláudia Regina e a filha Ana Beatriz entraram na casa nova, acabaram rendidas por Carlomam, enquanto os demais também fingiam ser vítimas.

As duas foram levadas para cativeiro: Renata Juliene e Gabriela ficaram em um cômodo; Cláudia Regina e Ana Beatriz, em outro.

12 de janeiroThiago Gabriel recebeu um bilhete que o chamava, com a esposa Elizamar da Silva, 39, e os filhos do casal, até a chácara no Itapoã. Os criminosos escreveram um termo usado por Marcos Antônio para tornar a mensagem convincente.

Lá, Thiago acabou rendido. A cabelereira Elizamar foi para o endereço só após sair do trabalho, à noite. Ao chegar, também foi feita refém.

Sem apoio do adolescente, que não quis mais participar do crime, o grupo precisou de um novo ajudante: Carlos Henrique Alves da Silva, 27, conhecido como “Galego”.

De lá, os criminosos seguiram para Cristalina (GO), com Elizamar e os três filhos dela, onde asfixiaram as vítimas e queimaram o carro da cabeleireira. Thiago Gabriel ficou no cativeiro.

“Sempre nas ações de queimar corpos e levá-los para fora do DF, estavam presentes Carlomam, Horácio e Gideon. O Fabrício ficava cuidando do cativeiro”, disse Ricardo Viana, delegado responsável pelo caso.

De madrugada, Carlomam, Horário Carlos e Gideon dirigiram com Renata Juliene e Gabriela, no carro de Marcos Antônio, até Unaí (MG). Lá, eles as asfixiaram e incendiaram o veículo com os corpos das vítimas dentro.

Devido às queimaduras, Gideon não participou dos outros assassinatos.

15 de janeiroThiago Gabriel, Cláudia Regina e Ana Beatriz deixaram o cativeiro, no Vale do Sol, em Planaltina (DF) ainda com vida. No entanto, foram levados com os criminosos para um terreno no Núcleo Rural Santos Dumont, a cerca de 5km de onde estavam, onde foram esfaqueados perto de uma cisterna. Em seguida, os assassinos jogaram os cadáveres das vítimas dentro do poço.

“Os criminosos sabiam exatamente o local onde esses corpos ficariam. A vítimas saíram da chácara com vida, e quando chegaram ao local dos assassinatos, foram mortas por objeto cortante”, afirmou o delegado Ricardo Viana.

“[Os corpos de] Ana Beatriz, Cláudia Regina e Thiago Gabriel foram jogados no interior da cisterna e, depois, cobertos com pedras, calhas e terra”, completou.

A execução do plano durou 18 dias. Para a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os executores da chacina formam uma associação criminosa armada.