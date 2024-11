Cachorro morre após levar tiro de chumbinho disparado por adolescentes

Moradores de um condomínio localizado em Sobradinho procuraram a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para denunciar a morte do cachorrinho da família, atingido no quintal de casa por uma bala de chumbinho.

O caso aconteceu em 15 de outubro, mas somente foi publicado pela família do animal nessa sexta-feira (1º/11). À reportagem, Sérgio Lucena, tutor do Rocky, um american bully de 7 anos, contou que adolescentes do condomínio teriam causado a morte do animal.

Na data em que o cachorro foi baleado, segundo ele, câmeras de segurança registraram os menores andando pelo condomínio com uma espingarda de chumbo – toda a ação também foi registrada em uma ata do condomínio. “O vigilante afirmou que viu os adolescentes com a arma em punho mirando para minha residência. Ele apenas os advertiu verbalmente. Isso está escrito e assinado por ele”, começou o homem.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Rock, um american bully de 7 anos Material cedido ao Metrópoles 2 de 5 Rocky morreu após atingido no quintal de casa por uma bala de chumbinho Material cedido ao Metrópoles 3 de 5 Caso aconteceu em outubro, em Sobradinho Material cedido ao Metrópoles 4 de 5 Adolescentes teriam causado a morte do animal Material cedido ao Metrópoles 5 de 5 Rocky era dócil e brincalhão, segundo familiares Material cedido ao Metrópoles

“[Em] outra ocorrência, feita pelo chefe da segurança, um dos autores assumiu que estava atirando em direção a minha casa. A avó de um deles, inclusive, foi até minha residência e confessou tudo e mais algumas coisas, que o menor matava pássaros, pombos e etc”, disse Sérgio.

Conforme narrado por Lucena, na data que o crime aconteceu, a bala de chumbinho perfurou o intestino do Rocky. “Ele passou por uma cirurgia de urgência. Não resistindo a infecção causada pela perfuração, que inclusive gerou a necessidade da retirada de um órgão vital, Rocky, infelizmente, veio a óbito em 19 de outubro”, declarou.

“O portão [da casa] tem frestas, e Rocky gostava de observar o movimento do condomínio. Quem o conhecia, sabia que era um cachorro extremamente dócil, brincalhão, expressivo e encantador. Nossa família está devastada pela perda de forma tão bruta e inesperada. Nenhum dinheiro do mundo vai pagar a dor que senti pela perda do Rockynho, nem a ausência que ele faz. A justiça será feita, pois tiraram a vida do meu cachorro”, desabafou o tutor.

Laudo preliminar

À reportagem, a veterinária que cuidou do Rocky disse que o cachorro teria tido uma perfuração – causada pelo chumbinho – no intestino, o que fez com que fezes se espalhassem para outros órgãos do animal. De acordo com a especialista, a crueldade causou muita dor ao bichinho, até que ele não suportou mais.

“Muito me entristece, saber que tanto nós pessoas, como nossos animais de estimação, que tanto amamos, correm risco de serem alvejados por balas de chumbinho”, disse Sérgio Lucena.

“A administração do condomínio tomou ciência do fato ocorrido e a única providência tomada foi uma advertência. Até o dia 25 de outubro, os envolvidos ainda não haviam recebido a referida medida adotada. Assim, fiquei refletindo não apenas sobre a suposta ‘segurança’ que temos dentro do condomínio, mas também sobre os valores que passamos aos jovens de hoje e pelo incentivo à violência aos animais e a responsabilidade de seus atos”, finalizou.

De acordo com Lucena, outros animais que circulam pelo condomínio também tem sido alvo dos jovens: “Soube que costumeiramente ocorrem disparos no condomínio, que visavam atingir pássaros e outros animais que fazem parte da natureza, que é um crime ambiental”.

Confira uma conversa no grupo do condomínio:

Um boletim de ocorrência foi registrado pela família de Rocky. A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) investiga o caso.

O que diz o condomínio

Procurada, a gestão do Condomínio Morada dos Nobres, em Sobradinho 2, disse que a “administração não dispõe de provas suficientes que indiquem a autoria”. “A morte do cachorro está sendo investigada pela delegacia e a administração do condomínio tem contribuído com as investigações”, declarou.