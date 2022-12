Cachorro morre de fome e é comido por outros cães em casa abandonada

Protetores de animais resgataram nesta quarta-feira (28/12), com a ajuda de policiais da 35ª DP (Sobradinho II), cachorros e gatos em situação de maus-tratos no bairro Setor Oeste da cidade. Famintos, e abandonados há cerca de um mês, eles chegaram ao ponto de comer a carne de um dos animais que morreu no local, justamente por falta de alimentação.

O lote funcionava como um hotel para pets. Porém, depois que o casal responsável pela administração do empreendimento se separar, o espaço ficou abandonado. Apenas um homem aparecia cerca de duas vezes por semana e deixava uma quantidade insuficiente de ração para alimentar aos cães.

Ao entrarem no local, policiais e protetores encontraram 13 cães e quatro gatos. Havia muita sujeira na casa e os animais estavam completamente desnutridos.

Veja vídeos feitos por vizinhos dos cachorros comendo um animal que morreu. As cenas são fortes:

De acordo com os protetores, esta não é a primeira vez que o hotel foi denunciado à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). No meio do ano, uma operação semelhante foi organizada, mas Jéssica Xavier Paião, a dona do local, foi avisada e conseguiu esconder os animais. Desta vez, ela foi presa em flagrante e conduzida à delegacia.

Pedido de ajudaAgora, após o resgate, os protetores pedem ajuda para conseguirem comprar ração e vermífugo, além de pessoas dispostas a darem lar temporário ou até mesmo adotar os animais vítimas de maus-tratos.

A princípio, eles serão acolhidos em abrigos espalhados pelo DF, mas não há espaço para comportá-los por muito tempo.

Interessados em ajudar podem entrar no grupo de WhatsApp criado pelos protetores especialmente para este caso. Basta clicar neste link.