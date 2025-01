Caçula do Baianão, Porto Sport Club estreia com vitória na elite baiana

A estreia na 1ª Divisão do Campeonato Baiano não poderia ser melhor para o Porto Sport Club, de Porto Seguro. Após se profissionalizar no fim de 2023, disputar sua primeira competição em 2024 e ser finalista, o Porto SC fez sua primeira partida na Série A do Baianão no último sábado (11) e venceu o Jacobina por 2 a 0, em jogo realizado no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro.

O primeiro gol da equipe praiana saiu no final do primeiro tempo, em uma jogada ensaiada. Após cobrança de escanteio precisa de Luan, Alison Araçoiaba subiu mais alto que a zaga adversária e marcou de cabeça, para a explosão da torcida.

No segundo tempo, o Porto ampliou o placar aos 18 minutos, novamente com participação de Luan, que cobrou uma falta perigosa na área. Após confusão na pequena área, o zagueiro Lucas Pezão aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes, garantindo o segundo gol e a vitória para os donos da casa.

Com o resultado, o Porto Sport Club dorme na liderança do campeonato e deixa a torcida cheia de expectativas para a continuidade da competição.