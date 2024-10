Cadastro de veículos de moradores nas regiões próximas aos circuitos do Carnaval segue até 23 de novembro

“Pedimos que os moradores evitem deixar para a última hora e prefiram fazer o credenciamento dos veículos pelo site. Esse é um procedimento seguro, fácil e rápido. Além do mais, somente assim o cidadão poderá receber as credenciais gratuitamente em casa. Então, todos que residam nessas zonas de restrição de circulação devem ficar atentos ao prazo final para não perderem a comodidade”, alerta Decio Martins, superintendente de Trânsito de Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), até o momento apenas 2.630 moradores concluíram a solicitação. A previsão é que cerca de 33 mil imóveis estejam aptos a receber as credenciais.

Os moradores das áreas próximas aos circuitos do Carnaval de Salvador devem ficar atentos ao prazo para cadastrar seus veículos e receber as credenciais de circulação de veículos. Quem mora nessas regiões deve fazer a solicitação até o dia 23 de novembro.

FUNCIONALIDADE

O procedimento está ainda mais simples para o morador que já fez o cadastro anteriormente. Neste caso, basta acessar o sistema com os mesmos login e senha. Em seguida, confirmar o veículo que já foi cadastrado no ano passado, substituí-lo ou incluir os dados de um novo automóvel.

CADASTRAMENTO

Quem não tem cadastro no site pode fazer virtualmente um novo registro para receber os adesivos. Para isso, o proprietário do imóvel ou o inquilino deverá informar os números do IPTU, CPF/CNPJ e o endereço de e-mail. Cabe destacar que o número do CPF informado deverá ser o do proprietário do imóvel.

Em seguida, o sistema enviará para o e-mail informado um código de acesso. Após isso, ao ingressar no sistema, poderá ser informado o número do Renavam e placa do veículo a ser cadastrado.

Até o final do prazo todos poderão efetuar mudanças nas placas dos veículos. Após a data, o procedimento só poderá ser realizado em um dos postos de atendimento, mediante a troca do adesivo e apresentação do documento do novo veículo (CRLV). O início do atendimento presencial e locais onde funcionarão esses postos serão divulgados futuramente.