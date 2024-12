Quase um ano após o anúncio do repasse de R$ 800 mil em emendas parlamentares destinadas às instituições sociais ligadas à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alagoas (IEADEAL), os valores ainda não foram depositados nas contas das entidades beneficiadas.

O recurso, viabilizado pelo deputado estadual Dc. Mesaque Padilha, seria direcionado ao abrigo LEAL, ao CAEMON, à Faculdade de Teologia de Alagoas (FATEAL) e ao Projeto Quedes. Contudo, segundo apuração do Fuxico Gospel, a assessoria da igreja informou que os valores estão em tramitação devido a pendências documentais.

Em janeiro de 2024, a entrega simbólica dos cheques contou com a presença do pastor-presidente Rev. José Orisvaldo Nunes de Lima e de representantes das instituições beneficiadas. Do montante, R$ 500 mil seriam destinados à construção do novo abrigo de idosos LEAL, enquanto R$ 100 mil seriam aplicados na modernização do consultório odontológico e na criação do Centro Musical Otto Nelson, no CAEMON.

Outros R$ 100 mil seriam destinados à FATEAL para concessão de bolsas de estudo, e R$ 100 mil para a aquisição de cestas básicas através do Projeto Quedes.

O deputado Mesaque Padilha ainda não se pronunciou sobre o andamento das liberações.

The post Cadê o dinheiro? Após um ano, instituições da AD Alagoas ainda não receberam R$ 800 mil em emendas prometidas appeared first on Fuxico Gospel.