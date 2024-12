Cadeirante de 15 anos é morto após ser acusado de abuso sexual contra criança em Porto Seguro

Um cadeirante, de 15 anos, foi morto a tiros em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. A suspeita é que o adolescente teria abusado de uma criança e foi morto por uma espécie de tribunal do crime. Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o cadeirante chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu.

O fato ocorreu no último sábado (14) em um conjunto habitacional do município. No local do crime, foram encontradas cápsulas vazias de pistola 9 mm. Ainda segundo informações, um vídeo divulgado em aplicativo de mensagem teria mostrado o abuso sexual contra a criança, em uma rua do bairro, em plena luz do dia.

Não há informações sobre quando ocorreu a violação, nem sobre o autor da gravação. Os casos devem ser investigados pela delegacia de Porto Seguro.