Cadeiras Vazias: Bahia x São Paulo terá ação do Governo Federal por paz no futebol

A partida desta terça-feira (5), às 21h30, entre Bahia x São Paulo, válida pela 32ª rodada do Brasileirão 2024 será marcada por uma ação do Governo Federal pela promoção da paz dentro e fora dos estádios, contra a violência no futebol. O setor sudoeste da Casa de Apostas Arena Fonte Nova apresentará uma cena marcante: 384 cadeiras vazias cobertas com camisas de diversos times brasileiros.

A ação faz parte do lançamento da campanha Cadeiras Vazias e do Movimento de Ocupação pela Paz no Futebol, iniciativas do Governo Federal por meio do Ministério do Esporte, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Associação Nacional das Torcidas Organizadas (Anatorg) e os principais clubes do futebol brasileiro, cujo objetivo é promover a paz nos estádios, e criar um ambiente seguro na adoção de comportamentos positivos e na denúncia de atos de violência.

“O estádio é um espaço de socialização, acolhimento e boas memórias. O futebol precisa voltar a proporcionar essa experiência de maneira completa para as famílias. Mas, para isso, precisamos acabar com qualquer tipo de violência que se relacione com o esporte mais popular do planeta. O Bahia luta por isso já há algum tempo e vamos continuar assim”, disse Raul Aguirre, CEO do Esporte Clube Bahia.

O número de cadeiras simboliza o total de vítimas fatais de violência no futebol entre 1988 e 2023, conforme levantamento do jornalista esportivo Rodrigo Vessoni. Os parentes de algumas das vítimas fatais estarão presentes no estádio da Fonte Nova para participar do ato simbólico pela paz.