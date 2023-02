Cães abandonados em casa comem filhotes para não morrerem de fome

Cheiro forte, latidos e miados vindos de uma casal em Planaltina de Goiás (GO), no Entorno do Distrito Federal, chamaram a atenção de vizinhos. No quintal da residência, uma cena desesperadora: dezenas de cães e gatos passavam fome. Vivendo entre urina e fezes, os animais maiores, num instinto de sobrevivência, comiam os menores. Segundo familiares, a tutora seria uma senhora de idade extremamente debilitada. Sem condições físicas e mentais, abandonou os bichos. Pela legislação, o abandono é enquadrado como crime de maus-tratos.

Veja imagens do resgate:

Após denúncias, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) e a organização não-governamental (ONG) S.O.S Anjos de 4 Patas fizeram uma operação de resgate na terça-feira (7/2). Aproximadamente 20 cães e 8 gatos foram recolhidos com vida, contando adultos e filhotes. Todos os cômodos estavam tomados pelo caos. A equipe de salvamento também encontrou corpos de animais espalhados pela casa. Segundo vizinhos, animais maiores teriam comido alguns filhotes.

Confira cenas do resgate:

foto-dezenas-de-cães-e-gatos-são-resgatados-em-casa-no-Entorno-do-DF

Dezenas de cães e gatos são resgatados no Entorno do DFMaterial cedido ao Metrópoles

foto-dezenas-de-cães-e-gatos-são-resgatados-em-casa-no-Entorno-do-DF

PCGO e ONG resgataram os animaisMaterial cedido ao Metrópoles

foto-dezenas-de-cães-e-gatos-são-resgatados-em-casa-no-Entorno-do-DF

Bichos passaram fomeMaterial cedido ao Metrópoles

foto-dezenas-de-cães-e-gatos-são-resgatados-em-casa-no-Entorno-do-DF

Animais viviam no mio de fezes e urinaMaterial cedido ao Metrópoles

foto-dezenas-de-cães-e-gatos-são-resgatados-em-casa-no-Entorno-do-DF

Alguns animais eram mordidos pelos maioresMaterial cedido ao Metrópoles

foto-dezenas-de-cães-e-gatos-são-resgatados-em-casa-no-Entorno-do-DF

Tutora dos animais teria problemas mentais e de saúdeMaterial cedido ao Metrópoles

foto-dezenas-de-cães-e-gatos-são-resgatados-em-casa-no-Entorno-do-DF

Animais buscam novos laresMaterial cedido ao Metrópoles

“Uma gata está internada com a patinha bastante machucada. Até então, nunca tinha visto uma situação daquela. Estou surpresa. Era muita sujeira, não tinha vestígio de comida. Era um ambiente totalmente insalubre”, desabafou Denise Aparecida de Batisti, representante da S.O.S Anjos de 4 Patas. “Faço um apelo para a sociedade. É preciso conscientização e cuidado com os animais. Eles sofrem muito”, completou.

O caso segue em investigação na PCGO. Denise levou duas cadelas para casa. Os demais animais estão sendo cuidados e alimentados temporariamente por um vizinho. A intenção é doar todos os animais para novos tutores. Segundo Denise, a filha da tutora dos bichos compareceu no local e se prontificou ajudar a resolver a situação e encontrar novos lares para os bichos.

Confira os filhotes salvos:

FamíliaO Metrópoles conversou com a filha da tutora. Considerando a situação debilitada da senhora, as identidades não serão reveladas. “É muito triste a situação. Mas eu posso te afirmar que não foi porque ela (minha mãe) quis que chegou nessa situação. Ela está muito perturbada. Minha avó faleceu em agosto do ano passado. Desde o falecimento da matriarca, minha mãe começou a definhar, ficar desorientada, deprimida, sem comer. Ela está pesando 35 quilos”, contou.

Segundo a mulher, a tutora não consegue mais entender as coisas e nem falar com coerência. “Ela não entende que saiu de casa e deixou os bichos trancados”, reforçou. “A situação é essa: ela pegou um monte de bicho na rua e colocou dentro de casa na maior boa intenção, mas ela ficou doente da cabeça” ressaltou.

De acordo com a filha, antes da crise, a tutora sempre amou os animais. “Ela não é uma pessoa má. De certa forma, isso já devia ser depressão. A gente acabou não enxergando isso, porque é uma doença silenciosa”, comentou. A família teme o desfecho do caso. “Estou com muito medo dela ser presa”, desabafou. Mesmo assim, a princípio, familiares estão decididos a ajudar na doação dos animais resgatados.

ServiçoQuem quiser ajudar pode entrar em contato com a S.O.S. Anjos de 4 Patas pelas redes sociais neste link. Doações pelo PIX: 735.347.731-87.