Cães da PF encontram cocaína na vagina de passageiras em Guarulhos

São Paulo — A Polícia Federal (PF) prendeu, nessa quinta-feira (21/12), três passageiros tentando embarcar para a França com cocaína inserida em suas partes íntimas e também engolidas na forma de cápsulas, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A ação contou com apoio de oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB) e ocorreu no âmbito da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), deflagrada há pouco mais de um mês pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para combater o tráfico de drogas e de armas em portos e aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Segundo a PF, policiais federais que atuam com o auxílio de cães farejadores abordaram na fila de embarque duas mulheres e um homem que já haviam passado pelo controle migratório mas apresentavam comportamento suspeito. Eles foram submetidos a uma revista, quando foi localizada a cocaína escondida na vagina.

Após o flagrante, os suspeitos confessaram que além da droga inserida nas partes íntimas, também haviam engolido cápsulas com a mesma substância, segundo a PF. O trio, que embarcaria no mesmo voo, foi encaminhado ao hospital público em razão do risco de morte.

Assim que obtiverem alta médica, de acordo com a PF, os presos serão encaminhados à Justiça Federal, onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.