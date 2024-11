Cães sentem emoções de donos através da frequência cardíaca, aponta estudo

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Jyväskylä, na Finlândia, trouxe à tona a capacidade dos cães de perceberem as emoções de seus donos através da análise da frequência cardíaca. Os cientistas investigaram a interação entre humanos e seus animais de estimação, constatando que as oscilações na frequência cardíaca dos tutores afetam diretamente a dos cães. Quando os humanos apresentavam uma frequência cardíaca elevada, os cães também mostravam um aumento em seus batimentos. Aija Koskela, uma das pesquisadoras envolvidas no estudo, destacou que essa relação se torna mais clara em momentos de tranquilidade, quando não há interferências externas.

Essa descoberta sugere que os cães estão mais conectados às emoções de seus donos do que se imaginava anteriormente, podendo até mesmo impactar o estado emocional de seus tutores. Além disso, a pesquisa revelou que tutores que experimentam sentimentos de ansiedade ou insegurança tendem a apresentar variações mais significativas em sua frequência cardíaca. Isso resulta em um fortalecimento dos laços emocionais entre eles e seus cães, que, por sua vez, oferecem uma sensação de proteção e conforto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira