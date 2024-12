Caetano anuncia 20 nomes para compor governo municipal de Camaçari; veja lista

O prefeito eleito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), anunciou 20 nomes de sua equipe no governo municipal durante a manhã desta segunda-feira (30). O ato contou com autoridades, aliados e lideranças políticas da região. O restante da equipe será anunciada na terça-feira (31).

Foram anunciados os secretários e diretores das seguintes pastas: Secretaria de Governo; Administração, Serviços Públicos; Fazenda; Educação; Desenvolvimento Econômico; Saúde; Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Urbano; Mulher; Agricultura e Pesca; Relações Institucionais; Infraestrutura; além da Chefia de Gabinete; Instituto de Seguridade do Servidor Municipal; Defesa Civil; Comunicação; e Coordenação de Eventos.

Veja a lista:

Secretaria de Governo (Segov):

Ednalva Santana (Branca) – Contadora com mais de 20 anos de experiência em administração pública e especialista em Contabilidade Pública. Residente do Bairro dos 46, Branca já atuou em cargos como Secretária de Administração e Controladora Geral em Camaçari e Candeias.

Secretaria de Administração (Secad):

Fabiana Montenegro – Administradora e especialista em Gestão de Pessoas, com experiência em Psicologia Organizacional e Finanças. Residente de longa data do bairro Inocoop.

Secretaria de Serviços Públicos (Sesp):

Hidemburgo Teles – Servidor de carreira com formação em Administração de Empresas e especialização em Controladoria Geral e Gestão de Projetos.

Secretaria da Fazenda:

Luis Augusto Silva Reis – Contador experiente com passagens por grandes instituições como Banco Real e EMBASA, além de atuação na gestão pública estadual.

Secretaria de Educação (Seduc):

Marcio Neves – Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano e professor concursado, Marcio também foi o segundo vereador mais votado em 2024.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec):

Adriana Marcele – Empresária e educadora, formada em Pedagogia, com forte atuação no empreendedorismo local.

Secretaria de Saúde (Sesau):

Rosangela Almeida – Enfermeira sanitarista com mais de 27 anos de experiência em gestão pública na área da saúde.

Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes):

Jeane Gleide – Advogada com especializações em políticas públicas e proteção dos direitos da criança e do adolescente.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur):

Rodrigo Nogueira – Advogado especializado em Direito Público e atual presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia da OAB Camaçari.

Secretaria da Mulher (Semu):

Branca Patricia – Pedagoga com especializações em Psicopedagogia e Gestão Pública.

Secretaria de Agricultura e Pesca (Sedap):

Fabiano Dourado – Administrador com ampla experiência no setor público, natural da Gleba E.

Secretaria de Relações Institucionais (Serin):

Ademar Lopes – Advogado e ex-coordenador da Secretaria de Relações Institucionais do Governo da Bahia.

Secretaria de Infraestrutura (Seinfra):

José Mario Lima Bastos – Engenheiro civil com vasta experiência em obras públicas e privadas em diversos estados.

Procuradoria Jurídica:

Carlos Medrado – Advogado com especialização em Direito Público e atuação destacada na gestão municipal e eleitoral.

Diretoria de Comunicação:

Geraldo Honorato – Jornalista e publicitário com experiência em campanhas e gestão de comunicação.

Chefia de Gabinete:

Carine Borges – Gestora com trajetória consolidada na Secretaria de Relações Institucionais do Governo do Estado.

Superintendência de Trânsito e Transportes (STT):

Edmilson Souza Santos – Advogado com sólida carreira na administração pública.

Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM):

Luiz Roberto Sobral (Sibié) – Arquiteto com especialização em Gestão Ambiental e Planejamento Habitacional.

Defesa Civil:

Almir dos Reis Garcia – Empreendedor e acadêmico de Administração.

Coordenação de Eventos:

Aline Marques – Jornalista com experiência em marketing estratégico e gestão pública.