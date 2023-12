Caetano Veloso no BBB24? “Férias radicais” do cantor acendem alerta

Reprodução

1 de 1 Caetano Veloso em esquete do Porta dos Fundos – Foto: ReproduçãoFãs de reality show garantem que não há época melhor para gostar de atrações de convivência do que o período em que se especula a lista de participantes que estarão no confinamento. O BBB24 estreia em 8 de janeiro e o que não faltam são possíveis brothers e sisters da nova edição — em meio ao clima de expectativa, até Caetano Veloso entrou no rol. Foi isso mesmo que você leu!

As especulações começaram após o cantor anunciar em suas redes sociais que vai entrar em um período de “férias radicais” depois de uma série de shows de sua turnê Meu Coco.

Caetano Veloso se apresenta para pacientes do Hospital Sarah em brasília 5

Caetano Veloso toca violão durante show em Brasília Vinícius Schmidt/Metrópoles

Caetano Veloso se apresenta para pacientes do Hospital Sarah em brasília 11

Caetano fez homenagem a Gal Gosta em show Vinícius Schmidt/Metrópoles

Cantor Caetano Veloso se apresenta para pacientes do Hospital Sarah, em Brasília1

Show contou com hits como “Menino do Rio”, “Força Estanha”, Sozinho e “Tieta” Wey Alves/Metrópoles

Caetano Veloso Instagram/Reprodução

Caetano Veloso Divulgação

“Chego à minha Bahia e logo faço série de três shows do Meu Coco na Concha. Tenho 81 anos e venho de uma série de atividades superpuxada. Peço aos meus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos que considerem minha decisão de descansar o que me é necessário. Depois dos shows na Concha, entrarei em período de férias radicais”, disse ele.

No Twitter, internautas indicaram as “férias radicais” do ícone da música brasileira como uma possibilidade de que ele estaria, na verdade, se preparando para entrar no Camarote do Big Brother Brasil 24, reality show da TV Globo.

“Caetano Veloso anuncia férias radicais sem compromissos; BBB começa em janeiro; Caetano Veloso sumirá em janeiro; Boninho diz que não haverão médicos no BBB 2024; Caetano Veloso não é médico…”, ponderou um internauta.

“Se o Caetano Veloso estiver no BBB eu não duvido de mais nada nesse mundo”, ponderou outra. “Caetano Veloso está confirmado no BBB? Amaria!”, comentou uma terceira, compartilhando a publicação em que o cantor anuncia suas férias.

