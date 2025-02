Caetano Veloso vai receber R$ 10 mil de indenização após ser chamado de pedófilo por homem nas redes sociais

De acordo com a publicação, o processo corria desde 2023. Caetano pedia a condenação do indivíduo, que não teve o nome revelado pela matéria, devido à postagem feita no X, antigo Twitter.

As informações são da coluna Ancelmo Gois, do jornal ‘O Globo’.

O cantor Caetano Veloso será indenizado em R$ 10 mil por danos morais, após a 52ª Vara Cível do Rio de Janeiro condenar um morador da cidade de Casa Branca, no interior de São Paulo, por uma postagem na qual ele sugeria que o baiano era pedófilo.

Em março de 2023, o baiano venceu um outro processo contra a farmacologista Maria Clara Petrellis, que ofendeu o artista no Twitter em 2018, chamando ele de “macaco pedófilo”.

O processo, movido em 2020, teve a condenação em setembro de 2022, e em 2023, o juiz Luiz Antonio Valiera do Nascimento, da 39ª Vara Cível do Rio de Janeiro, deu uma nova determinação para que Petrellis fizesse o pagamento com juros atualizado no valor de R$ 38 mil.