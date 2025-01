Café com governador selou decisão por chapa única em pleito da UPB

O apelo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi a peça que faltava para a engrenagem da chapa única para eleições da União dos Municípios da Bahia (UPB). A solução ocorreu durante um café da manhã ocorrido nesta quarta-feira (29) que reuniu Jerônimo e os prefeitos de Ituaçu, no Sudoeste, Phellipe Brito (PSD), e de Andaraí, na Chapada Diamantina, Wilson Cardoso (PSB).

Entre comes e bebes, Phellipe Brito acolheu o pedido e declinou da candidatura, apoiando Wilson Cardoso, como forma de não desagregar a base do governo. “Ele [governador] não queria que houvesse em qualquer momento fragilidade dentro do nosso grupo político. Por esse pedido, eu tirei meu nome para que Wilson seja eleito por aclamação”, disse Brito em entrevista ao Bahia Notícias.

O prefeito de Ituaçu preferiu desconversar a respeito de um provável acordo para suceder Wilson Cardoso na presidência da UPB.

Para o prefeito de Andaraí e próximo presidente da entidade, a meta agora é envolver os 417 municípios do estado em um único objetivo. Conforme Cardoso, a possibilidade de um bate-chapa traria riscos à unidade das prefeituras, situação que foi superada.

“Houve um entendimento de que uma entidade da grandiosidade da UPB não bate-chapa, não fica muito legal, porque termina tendo algumas sequelazinhas, e a gente precisa dos 417 municípios unidos”, disse Cardoso que agradeceu o gesto de Felipe, além das articulações do governador, do presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD), do atual presidente da UPB, Quinho de Belo Campo (PSD), e do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União).

Com a definição de chapa única, a homologação do pleito ocorre no dia 18 de fevereiro com aclamação da nova diretoria da UPB no dia 31 de março, data que encerra o mandado de Quinho de Belo Campo no comando da entidade.