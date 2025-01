Café da manhã de Tabata Amaral intriga a web: “Não dá pra te defender”

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) compartilhou nas redes sociais um café da manhã um tanto inusitado nas redes sociais. O desjejum da parlamentar está chamando a atenção de internautas por causa da combinação.

Em uma foto, compartilhada no Instagram, Tabata Amaral mostrou a refeição composta por cuscuz, leite, café, ovo e requeijão e gerou comentários.

Confira:

“Tabata Amaral devia ter seu mandado de prisão expedido no Nordeste só por postar uma coisa dessas”, disse o usuário da rede social X Mikael Gringo.

“Po, Tabata. Aí não dá pra te defender”, comentou Gustavo Watts.

“Em qual lugar é comum colocar café com leite em cima do ovo, junto com cuscuz, tudo no mesmo prato?” indagou outro internauta.

O cuscuz, peça central do café da manhã de Tabata Amaral, é tradicional na cultura nordestina e ganhou variações em São Paulo com o famoso “cuscuz paulista”.

Em alguns estados do Nordeste, o cuscuz é saboreado com um pouco de manteiga e, em algumas ocasiões, um pedaço de queijo ou ovo. Já em São Paulo o item ganhou novas composições e virou uma refeição completa, acompanhado inclusive de camarão, peixe, milho, palmito e tomate.