Caiado critica decreto de Lula que impõe uso de armas por policiais apenas em situações de risco

O governador Ronaldo Caiado (União) criticou um decreto presidencial que estabelece regras rígidas para uso da força policial. A medida foi decretada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (24).

Pela medida, os agentes de segurança só devem usar armas de fogo em circunstâncias que representem riscos aos profissionais. Para Caiado, a medida seria um “presente de Natal” para criminosos. O governador, tornado inelegível pela Justiça Eleitoral de Goiás por abuso de poder político, disse que a medida promoveria “o engessamento das forças policiais” no que chamou de “modelo PT-venezuelano”. Caiado usou as redes sociais para criticar Lula.

“O decreto impõe aos estados que, caso não sigam as diretrizes do governo do PT para a segurança pública, perderão acesso aos fundos de segurança e penitenciário. Trata-se de uma chantagem explícita contra os estados, que acaba favorecendo a criminalidade, diz em trecho da postagem.