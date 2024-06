Caiado critica Lula por estimular polarização no Brasil

Governador de Goiás afirmou que presidente, em vez de governar, se preocupou em “continuar o enfrentamento” político

PODER360 1.jun.2024 (sábado) – 9h35



O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em vez de se preocupar em governar, opta por estimular a polarização política no país. A declaração se deu na 6ª feira (31.mai.2024) em entrevistas ao programa Os Três Poderes da revista Veja.

“É compreensível, neste momento, essa polarização na política do Brasil. Ao invés do presidente Lula se preocupar em governar, ele se preocupou em continuar esse enfrentamento […] Se eu, como governador, fosse perder tempo atacando outros que me antecederam, eu não chegaria ao resultado que cheguei, como sendo o governo mais bem avaliado no país”, declarou Caiado.

O governador também foi questionado sobre a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na candidatura de candidatos conservadores.

“Sobre Bolsonaro, o seu apoio, indiscutivelmente, nós temos um eleitorado, o mesmo eleitorado. Este eleitorado não tem como querer rotulá-lo apenas de bolsonarista ou não-bolsonarista. É um eleitorado conservador, que acredita na economia de mercado. É um eleitorado que quer buscar também o equilíbrio, a paz, a governança, a convivência entre os poderes”, afirmou o governador goiano.

Sobre as eleições de 2026, Caiado disse que seu partido, o União Brasil, deve lançar candidatura própria. Em janeiro, Caiado já havia dito que a legenda não apoiaria Lula na próxima eleição presidencial. À época, afirmou que o partido “caminha ao lado do governo nos projetos de interesse”, mas que a sigla “é conservadora, e seguirá sendo”.