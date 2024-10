Caiado e Gayer trocam farpas após operação da PF: “Um comunistazinho”

Após ser chamado de “canalha” pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL) e ser apontado como o responsável pela operação da Polícia Federal, deflagrada na sexta-feira (25/10), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PL), reagiu e publicou, na noite deste domingo (27/10), um vídeo de resposta ao parlamentar, chamando-o de “comunistazinho”.

Mais cedo, Gayer havia feito um vídeo e publicado no Instagram, no qual sugere que Caiado estaria por trás da operação que o investiga por supostos desvios de verba pública e que cumpriu mandado de busca e apreensão em sua residência, em Goiânia (GO), na sexta. “Ronaldo Caiado é um canalha. As suas chances de ser candidato a presidente no Brasil acabaram”, declarou o deputado.

Em reação às declarações de Gayer, o governador publicou um vídeo por volta das 19h deste domingo, após o fim da eleição e confirmação da vitória do candidato dele em Goiânia (GO). “Diante de uma mentira publicada pelo deputado federal Gustavo Gayer, que tenta distorcer o objetivo de uma reunião que tive no STF no dia 22 de outubro agora, esta semana, quero esclarecer o seguinte”, inicia a fala.

Caiado afirma que esteve no Supremo Tribubal Federal (STF), em visita ao ministro Alexandre de Moraes, para tratar do fechamento da mina de Minaçu (GO).

“Fui ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o relator da matéria. Eu tive despacho com o ministro dia 22, Gustavo Gayer, às 17h30. Olha bem, a decisão do ministro [referente à operação da PF] já havia sido dada dia 18 de outubro. Está aqui”, diz ele com a decisão em mãos.

Caiado sobre Gayer: “Não quer assumir o crime que cometeu”

Em seguida, o governador continua: “Você sabe o porquê que o Gustavo Gayer está nervoso? Ele não quer assumir o crime que ele cometeu. Ele tinha consciência de tudo isso”.

“Você está preocupado, porque seu sócio paralelo, chamado João Paulo, fala algo importante: ‘A gente está pregando uma coisa e vivendo outra. Infelizmente, tem muitas coisas erradas acontecendo’. E aí ele faz o relato todo de como você está desviando dinheiro para o seu filho”, afirma Caiado, citando o teor da investigação feita pela PF contra Gayer.

O governador fez questão, ainda, de rebater a fala de Gayer de que ele teria feito de tudo para reaproximar Caiado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que, após a operação da PF, o governador jamais será candidato a presidente pela direita, no Brasil.

“Agora, vem você me dizer: ‘Olha aí, agora o Caiado vai ver que ele não terá mais condições de ser candidato a presidência da república’. Ora lá, olha se eu preciso de aval de um comunistazinho como você. Qual é a credibilidade sua de saber se eu posso ou não ser candidato a presidência da república? Me respeite, rapaz. Eu tenho 40 anos de vida pública, eu não convivo com bandido, nem faço parte de quadrilha”, finalizou o governador de Goiás.

Na disputa do segundo turno em Goiânia, os candidatos de Caiado e Gayer disputaram diretamente a prefeitura. No final, Sandro Mabel (União Brasil) derrotou Fred Rodrigues (PL) por 55,53% dos votos válidos contra 44,47%.