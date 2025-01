Caixa aumenta taxas de juros para financiamentos imobiliários

A partir de 2 de janeiro, a Caixa Econômica Federal anunciou um aumento nas taxas de juros para financiamentos imobiliários que utilizam recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As novas taxas, que variam de 1 a 2 pontos percentuais, agora ficam entre TR mais 10,99% e 12% ao ano. Para as linhas de crédito que são corrigidas pela poupança, as taxas passaram a ser de 4,12% a 5,06% ao ano. Essas alterações impactam exclusivamente os financiamentos do SBPE, que são voltados para a classe média. É importante destacar que as linhas de crédito do programa Minha Casa, Minha Vida não foram afetadas por essas mudanças. Em novembro, a Caixa já havia implementado novas regras, aumentando a entrada necessária de 20% para 30% e introduzindo modalidades que estão ligadas ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

A recente elevação da Taxa Selic, que subiu de 10,5% para 12,25%, juntamente com a escassez de recursos, tem gerado dificuldades na concessão de crédito habitacional. Um fator relevante para essa situação foi o aumento significativo de saques na caderneta de poupança, que, em outubro, registrou saques líquidos de R$ 6,3 bilhões, o que impactou a disponibilidade de recursos para financiamentos. Essas mudanças nas taxas de juros e nas condições de financiamento refletem um cenário econômico desafiador, onde a combinação de juros mais altos e a diminuição de recursos disponíveis pode dificultar o acesso da população à casa própria.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA