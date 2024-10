Caixa Econômica Federal avança na criação de operadora de apostas esportivas

A Caixa Econômica Federal está determinada a avançar com a criação de sua própria operadora de apostas esportivas, mesmo diante de críticas que surgiram recentemente. O banco aguarda a divulgação, prevista para 18 de novembro, da lista de empresas que foram habilitadas pelo Ministério da Fazenda. O lançamento do novo produto está programado para ocorrer no primeiro semestre de 2025. Lucíola Vasconcelos, que ocupa o cargo de CEO da Caixa Loterias, informou que as empresas que forem habilitadas terão um prazo de 30 dias para comprovar um capital mínimo de R$ 30 milhões.

Ela enfatizou que a Caixa atende a todos os requisitos necessários e que o projeto seguirá em frente, apesar das preocupações levantadas sobre os possíveis efeitos nas comunidades de baixa renda. A CEO também ressaltou que a Caixa possui certificação no nível 3 da World Lottery Association (WLA), o que demonstra seu compromisso com práticas de jogo responsável. Vasconcelos garantiu que a instituição seguirá rigorosamente todas as legislações pertinentes ao setor de apostas.

Em meio ao debate sobre a possibilidade de proibir beneficiários do Bolsa Família de participar de apostas, a CEO reafirmou que a Caixa se compromete a respeitar todas as normas que forem aprovadas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias