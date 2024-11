Caixa Econômica registra lucro de mais de R$ 3 bilhões no terceiro trimestre de 2024

A Caixa Econômica Federal registrou um lucro líquido recorrente de R$ 3,263 bilhões no terceiro trimestre de 2024, o que representa um crescimento de 0,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A instituição também observou um aumento significativo em sua carteira de crédito, que cresceu 10,8% em um ano, atingindo R$ 1,209 trilhão. O segmento de crédito imobiliário teve um desempenho ainda mais robusto, com um crescimento de 14,7%, totalizando R$ 812,152 bilhões. A margem financeira bruta da Caixa foi de R$ 14,497 bilhões, apresentando uma leve redução de 0,2% em relação ao ano passado. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) recorrente subiu para 9,33%, um aumento de 1,42 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2023. O patrimônio líquido da instituição alcançou R$ 138,619 bilhões, refletindo um crescimento de 10,7% nos últimos 12 meses.

Os ativos totais da Caixa Econômica Federal somaram R$ 1,196 trilhão, o que representa um aumento de 13,9% em relação ao ano anterior. A carteira de títulos e valores mobiliários, além de derivativos, alcançou R$ 289,687 bilhões, com um avanço de 15,7% em um ano. Esses números demonstram a solidez e a expansão das operações da instituição financeira. Além disso, ao considerar os fundos administrados, o total de ativos da Caixa sobe para R$ 3,482 trilhões, evidenciando um crescimento de 11,3% em um ano.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA