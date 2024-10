Caixa relança raspadinha com prêmios de até R$ 2 milhões; veja como será

A Caixa Econômica Federal anunciou a volta das loterias instantâneas, popularmente conhecidas como “raspadinhas”. Com valores entre R$ 2,50 e R$ 20, os bilhetes possibilitarão concorrer a prêmios de até R$ 2 milhões. As vendas nas casas lotéricas começam em 2 de novembro de 2024.

As loterias instantâneas ganharam seu apelido popular devido ao método do jogo. Os bilhetes possuem partes que devem ser raspadas. Cada cupom possui regras próprias, que estarão informadas no verso.

Segundo nota da Caixa, a loteria instantânea oferece uma possibilidade de acerto de um a cada três bilhetes. O valor mais baixo da premiação é o mesmo do bilhete mais barato, R$ 2,50. Prêmios de até R$ 2.259 poderão ser retirados imediatamente na casa lotérica. Valores superiores irão requerer uma visita a uma agência do banco.

As estampas dos cupoms terão temáticas variadas. Para o lançamento, foram utilizados os temas Trevo da Sorte, Só o Ouro, Roda da Sorte, Caça ao Tesouro e VIP.

Como ocorre com todas as loterias da Caixa, parte dos ganhos serão convertidos em repasses para programas sociais. Existem ainda planos para a criação de uma versão digital da “raspadinha”, que pode ser lançada até o final do ano.

