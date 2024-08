Caixas-pretas de avião que caiu em Vinhedos chegam a Brasília

Os materiais foram transportados pela FAB e são fundamentais para entender o que pode ter causado a queda do voo 2283

As 2 caixas-pretas do voo 2283 que caiu em Vinhedos, interior de São Paulo, na 6ª feira (9.ago.2024), chegaram a Brasília na manhã deste sábado (10.ago.2024). Os materiais foram transportados pela FAB (Força Aérea Brasileira) e são fundamentais para entender o que pode ter causado a queda da aeronave PS-VPB da companhia Voepass (antiga Passaredo).

Os gravadores são do tipo CVR (Cockpit Voice Recorder) e FDR (Flight Data Recorder). O CVR registra as comunicações de rádio e os sons da cabine, como as vozes dos pilotos e o ruído do motor, enquanto o FDR monitora parâmetros como altitude, velocidade e direção.

Os equipamentos estão sob avaliação do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos), que investiga as causas do acidente.

VÍTIMAS O avião caiu na cidade de Vinhedo (SP), na 6ª feira (9.ago), após decolar de Cascavel (PA), com destino a Guarulhos (SP). Com a vítima, são confirmadas 62 mortes (58 passageiros e 4 tripulantes). A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que até às 11h deste sábado (10.jun) foram retirados 26 corpos do local do acidente.

Dos corpos recuperados, 2 foram identificados por meio das impressões digitais. Outros 12 já estão no IML (Instituto Médico Legal) Central, na capital de São Paulo, para identificação. “Os demais seguirão para São Paulo nos próximos minutos”, disse a secretaria.

Leia lista dos nomes dos passageiros do avião da Voepass que caiu Eis a íntegra da nota da Voepass deste sábado (10.ago.2024):

“A VOEPASS Linhas Aéreas confirma que Constantino Thé Maia é uma das vítimas do acidente ocorrido ontem, 9 de agosto de 2024, com o voo 2283, na região de Vinhedo- SP.

O nome de Constantino não estava na lista de passageiros embarcados, divulgada ontem, por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados.

Em respeito à identidade do passageiro e de sua família, a VOEPASS decidiu confirmar a informação de que Constantino estava a bordo do voo 2283 somente quando não houvesse dúvidas.

Com pesar, a VOEPASS lamenta informar que o número de vítimas do acidente ocorrido na sexta-feira, dia 09 de agosto, do voo 2283, proveniente de Cascavel com destino ao aeroporto de Guarulhos, é de 62 pessoas.

A companhia desde ontem presta atendimento e oferece suporte à família de Constantino, que já recebe todo apoio para seu deslocamento até São Paulo.

Neste momento de profunda dor, a equipe da VOEPASS Linhas Aéreas segue direcionando seus esforços para apoiar de forma irrestrita todas as famílias das vítimas, para prover não só estrutura operacional, mas também conforto e solidariedade, além de contribuir com as investigações das autoridades competentes.”

IMAGENS DO ACIDENTE DA VOEPASS Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião perde completamente a sustentação e começa a girar em torno do próprio eixo até cair no chão.

Assista ao vídeo da queda (58s):

Assista ao vídeo do avião depois da queda (33s):

Leia a íntegra da nota do Ministério de Porto e Aeroportos:

“O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) lamenta profundamente o acidente envolvendo a aeronave com passageiros, ocorrida em Vinhedo-SP, no início da tarde desta sexta-feira (9), e manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

“A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está acompanhando a prestação do atendimento aos familiares pela empresa aérea, bem como adota as providências necessárias para averiguação da situação regulamentar da aeronave e dos tripulantes, no âmbito de suas atribuições.

“O Governo Federal acompanha ainda os desdobramentos das investigações oficiais sob competência do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).”

Leia a íntegra da nota da Prefeitura de Vinhedo:

“Lamentamos profundamente a tragédia ocorrida com a queda da aeronave ATR da companhia VOEPASS nesta sexta-feira, 9 de agosto, por volta das 13h30 no Recanto Florido em Vinhedo, com a morte de 62 pessoas que estavam a bordo do voo.

“Os corpos das vítimas estão sendo levados para o IML de Campinas para os procedimentos legais.

“Desde o ocorrido, a Prefeitura de Vinhedo, por meio das secretarias de Saúde, Obras, Defesa Civil e Guarda Municipal, está no local oferecendo suporte aos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e aguardando a chegada dos órgãos da Aeronáutica, responsáveis pela investigação.

“Os focos de incêndio e maiores riscos já foram controlados, o objetivo maior, desde o início, foi o de garantir a segurança de todos no local e o atendimento a possíveis vítimas, com a Santa Casa de Vinhedo, Santa Casa de Valinhos e Hospital Galileo preparados para oferecer todo o suporte.

“Assistentes sociais, membros da Defesa Civil e da equipe de engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano estão no local prestando apoio a toda vizinhança afetada.

“A Prefeitura de Vinhedo está em contato com a Prefeitura de Cascavel, oferecendo assistência e informações às autoridades, empresa e familiares das vítimas. Para ampliar o suporte, foi montada uma Central de Apoio às Famílias das Vítimas na sede do Programa Quero Vida que funcionará 24h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3827-7899 na Guarda Civil de Vinhedo.

“Neste momento de profunda dor, expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas.”

