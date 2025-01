Caldas Novas no verão 2025: opções imperdíveis de hospedagem

Caldas Novas, em Goiás, é um dos principais destinos do Brasil para celebrar o verão. Com águas termais, clima agradável e uma excelente infraestrutura turística, a cidade é ideal tanto para relaxar quanto para aproveitar atrações exclusivas. Entre as opções de hospedagem, os empreendimentos da rede WAM Experience se destacam por proporcionar experiências únicas e diversificadas. Sete opções de hospedagem da rede WAM em Caldas Novas 1. Encontro das Águas Thermas Resorts O Encontro das Águas oferece uma infraestrutura completa para famílias que buscam conforto e lazer. Com piscinas termais, brinquedoteca, academia, sauna e acomodações amplas, é uma excelente escolha para quem deseja relaxar em meio à natureza. 2. Riviera Park Hotel Com localização privilegiada no centro de Caldas Novas, o Riviera Park Hotel combina praticidade e diversão. Sua estrutura inclui piscina semiolímpica, sauna e áreas modernas para lazer, sendo uma escolha ideal para famílias que desejam fácil acesso às atrações da cidade. 3. Privé Thermas Hotel Famoso por suas piscinas termais e ampla área de lazer, o Privé Thermas Hotel é um dos clássicos de Caldas Novas. Sua localização central e sua tradição em atender famílias o tornam uma opção muito procurada para quem busca conforto e comodidade. 4. Praias do Lago Eco Resort Às margens do Lago Corumbá, o Praias do Lago Eco Resort se destaca por oferecer piscinas infinitas e brinquedoteca. Ideal para famílias que desejam um momento de relaxamento em meio à natureza. 5. Ilhas do Lago Eco Resort Para quem busca luxo e exclusividade, o Ilhas do Lago Eco Resort é a escolha perfeita. Com, parque aquático infantil, piscina coberta e uma gastronomia sofisticada, oferece experiências memoráveis para toda a família. 6. Boulevard Suíte Hotel Localizado próximo às principais atrações de Caldas Novas, o Boulevard Suíte Hotel oferece acomodações modernas e confortáveis. Com sauna, ofurôs e uma pizzaria aconchegante, é ideal para relaxar após um dia cheio de atividades. 7. Thermas Privé Hotel Com piscinas termais naturalmente quentes, o Thermas Privé Hotel combina tradição e inovação. A infraestrutura é ideal para famílias, oferecendo espaços de lazer amplos e confortáveis em uma localização estratégica na cidade. Ao escolher Caldas Novas como destino, além de aproveitar as águas termais e a atmosfera acolhedora da região, os visitantes têm a oportunidade de vivenciar experiências únicas em hotéis e resorts que prezam pelo conforto, pela sofisticação e por momentos memoráveis. As opções da rede WAM Experience são um convite ao relaxamento e à diversão, atendendo a todos os perfis de viajantes. Seja para uma viagem em família, uma escapada romântica ou uma aventura com amigos, a cidade se reafirma como um dos grandes ícones do turismo brasileiro.