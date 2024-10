Calendário do Vitória: confira os jogos do Leão após pausa para Data Fifa

Após buscar o empate contra o Atlético Mineiro, no último sábado (5), o Vitória volta a campo apenas no dia 19, outro sábado, contra o RB Bragantino, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta da pausa da Série A devido à Data Fifa, o Leão ganhou um período de treinos de duas semanas, essenciais para os últimos nove jogos rubro-negros no Brasileirão 2024.

Após folgarem nos últimos dois dias, os jogadores e comissão técnica do Vitória se reapresentam nesta quarta (9), às 16h, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, no Barradão. O longo período de preparação precede não só o duelo contra o RB Bragantino, mas também o embate contra o Fluminense, uma semana depois, no dia 26, às 16h30, novamente no Manoel Barradas.

Estendendo o olhar para as próximas quatro rodadas da Série A, o Vitória fará três jogos no Barradão. Depois de RB Bragantino e Fluminense, o Corinthians será o adversário a pisar na casa rubro-negra, pela 33ª rodada. Antes de receber o time paulista, o Leão jogará contra o Athletico-PR, em Curitiba (sem data definida).