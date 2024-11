Calendário Pirelli é revelado e edição marca o regresso da nudez

O icônico Calendário Pirelli está de volta e, este ano, traz novamente a nudez em suas páginas, mantendo a tradição que já contou com nomes como Naomi Campbell, Cindy Crawford e Kate Moss, fotografados por renomados profissionais como Terence Donovan, Richard Avedon e Herb Ritts.

A edição deste ano foi clicada por Ethan James Green, que escolheu as praias de Miami, nos Estados Unidos, como cenário. Curiosamente, Green também aparece como modelo em algumas das fotos deste calendário.

Com o tema “Refresh and Reveal”, a inspiração desta edição remonta às origens do calendário, quando, em 1964, o fotógrafo Robert Freeman capturou imagens de Jane Lumb e Sonny Drane em uma praia em Maiorca, na Espanha.

“Não há maneira mais autêntica de ser você mesmo do que quando se está nu”, afirmou Green em entrevista à CNN.

Entre os famosos fotografados para esta edição, estão a apresentadora Padma Lakshmi, os atores John Boyega e Vincent Cassel, a atriz Jung Ho-yeon, de “Squid Game”, e Hunter Schafer, da série “Euphoria”.

