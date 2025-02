Califórnia terá US$ 50 mi para proteger políticas de imigração contra Trump

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou na sexta-feira, 7, legislações que levarão o estado a dedicar US$ 50 milhões para proteger suas políticas de imigração em meio aos planos de deportação em massa do presidente americano, Donald Trump. Uma das leis destina US$ 25 milhões ao Departamento de Justiça da Califórnia para batalhas na Justiça contra o governo federal, e outra destina US$ 25 milhões para grupos de advogados que defendem imigrantes enfrentando processos de deportação. Durante seu primeiro mandato, entre 2017 e janeiro de 2021, Trump enfrentou o estado em diversas áreas, como leis ambientais, políticas para saneamento e direitos de imigrantes.

Por outro lado, a Califórnia moveu ou participou de mais de 100 ações legais contra a administração Trump. As mesmas disputas legais estão ocorrendo agora, no começo do segundo mandato do republicano. “Os californianos estão sendo ameaçados por uma administração fora do controle que não se importa com a Constituição e pensa que não há limites para o poder”, disse o presidente da assembleia legislativa do estado, o parlamentar democrata Robert Rivas, em um comunicado no começo desta semana. “É por isso que estamos entregando legislação que vai alocar recursos para defender californianos desta ameaça urgente.”

*Com informações do Estadão Conteúdo e Associated Press

Publicado por Fernando Dias