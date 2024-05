Calor volta a bater recorde para mês de maio na cidade de São Paulo

São Paulo — A cidade de São Paulo voltou a bater, neste sábado (4/5), recorde de calor para em maio. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima registrada no Mirante de Santana foi de 32,5°C, às 15h, a maior para este mês do ano desde o início das medições, em 1943.

A onda de calor que assola estados do Sudeste já tinha feito a capital paulista registrar recorde de temperatura máxima para maio na sexta-feira (3/5), quando o termômetro do Mirante de Santana, onde é realizada a medição oficial da cidade, chegou a 32,1°C.

Pedestre se protege do sol com jornal em trecho da Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Homem corre em ciclovia da Avenida Paulista em setembro de 2023 William Cardoso/Metrópoles

Idoso se protege do sol com jornal em trecho da Avenida Paulista; SP vive onda de calor atípico William Cardoso/Metrópoles

Homem caminha sob sol com paletó na mão em trecho da Avenida Paulista; SP vive onda de calor William Cardoso/Metrópoles

Paulistanos enfrentam semana de calor extremo; na foto, termômetro marca 34 graus na Avenida Paulista William Cardoso/Metrópoles

Mulher caminha de chapéu sob sol em trecho da Avenida Paulista; SP vive onda de calor atípico William Cardoso/Metrópoles

Mulheres caminham sob sol em trecho da Avenida Paulista; SP vive onda de calor atípico William Cardoso/Metrópoles

Paulistanos tomam sorvete na Avenida Paulista em dia de forte calor William Cardoso/Metrópoles

Homem-placa de estacionamento se protege do sol na Avenida Paulista com guarda-sol; SP vive onda de calor atípico William Cardoso/Metrópoles

calor em são paulo tempo quente

Cidade de São Paulo deve registrar dia mais quente de sua história recente no próximo domingo (13/3), diz Inmet William Cardoso/Metrópoles

Paulistanos enfrentam semana de calor extremo William Cardoso/Metrópoles

Além do calor intenso e fora do comum para esta época do no ano, o paulistano também enfrenta o tempo seco. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), já são 17 dias sem chuva na cidade de São Paulo.

Embora o Mirante de Santana tenha apontado 32,5°C, em outros pontos da cidade a temperatura máxima foi ainda maior. Na Mooca, por exemplo, o CGE registrou 33,6°C.

Não há previsão de chuva ou de arrefecimento da temperatura no início da semana em São Paulo, que deve continuar com calor fora de época.