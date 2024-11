Camaçari recebe conferência IV do Baiano de Handebol neste final de semana

A conferência IV do Campeonato Baiano de Handebol 2024 acontecerá em Camaçari. A etapa da competição terá início nesta sexta-feira (15) e segue até o domingo (17), com a disputa de oito equipes masculinas e oito femininas. Após cinco anos sem torneios oficiais, o evento será realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).

A edição do torneio estadual em 2024 vai contar com as categorias adulto (acima de 18 anos), júnior (19 a 21 anos), juvenil (16 a 18 anos) e cadete (15 a 17 anos), além da realização de um festival de handebol infantil, em seis conferências ao todo. A etapa de Camaçari vai receber ter a presença de representantes adultos e junior.

CRONOGRAMA

Na sexta-feira (15), a programação será iniciada às 10h com as partidas de ida e volta da divisão junior feminino, além das primeiras rodadas das categorias adulto feminino e masculino. Enquanto no sábado (16), a partir das 10h, e no domingo (17), a partir das 8h, os jogos do junior masculino vão abrir o cronograma de atividades, seguidos, respectivamente, pelas segunda e terceira rodada da fase de grupos das categorias adulto feminino e masculino.

CIRCUITO

Cinco conferências serão realizadas no ano de 2024. Senhor do Bonfim recebeu a primeira etapa em setembro, enquanto Feira de Santana sediou a segunda na Estação Cidadania de Gabriela entre as datas de 11 a 13 de outubro. Jéquie, por sua vez, foi o destino da terceira ronda no Complexo Esportivo Integrado nos dois primeiros dias de novembro. As próximas etapas vão passar por Santo Estevão (Complexo Esportivo do Colégio Estadual de Tempo integral de Santo Estevão), de 22 a 24 de novembro. A conferência final acontecerá entre os dias 6 e 8 de dezembro em Salvador. Os dois melhores times de cada categoria de cada conferência se classificam para a final na capital baiana.

Luiz Fernando, presidente da Federação Bahiana de Handebol (FBHb), enalteceu o suporte da Sudesb para a volta da competição.

“O apoio da Sudesb foi de fundamental importância para a nossa retomada dentro do estado da Bahia, desde financeiro até suporte administrativo e jurídico para podermos novamente receber esse apoio. Essa forma de disputa por conferências servirá de modelo para demais competições. Além disso, já planejamos, a partir dessa parceria, trazer competições nacionais. A Bahia já está sendo reconhecida a nível internacional, tanto pelo handebol, na Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), quanto ao esporte baiano, em geral”, afirmou Luiz Fernando.