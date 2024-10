Camaçari recebe o presidente do TRE-BA para acompanhar o segundo turno eleitoral

O presidente do TRE-BA, desembargador Abelardo da Matta, e demais membros da Corte Eleitoral da Bahia, seguirão para a cidade de Camaçari no domingo, dia 27 de outubro, pela manhã, com o objetivo de acompanhar as atividades atinentes ao segundo turno eleitoral no município e prestar apoio às magistradas, as servidoras e aos servidores das zonas eleitorais 170ª e 171ª.

Na ocasião, o desembargador Abelardo da Matta, receberá a imprensa às 11 horas, para realizar um balanço parcial do pleito, segundo informações do site Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias.