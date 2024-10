Câmara adia novamente votação de projeto que prevê anistia aos condenados pelo 8 de janeiro

Ficou para a próxima semana a votação do projeto de lei que prevê anistia aos presos pelos atos de vandalismo cometidos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. O projeto teve sua votação adiada nesta terça-feira (8) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara após pedido de vista coletivo.

O relator do PL 2858/2022, deputado Rodrigo Valadares (União-SE), leu novo relatório durante a sessão desta terça. Como fez mudanças no texto, houve o pedido e vista, e também não haveria tempo para o projeto ser votado por conta do início da ordem do dia no plenário.

O deputado Valadares afirma, em seu relatório, que as condenações de presos pelos atos de 8 de janeiro por meio do STF são injustas, e que não houve tentativa de golpe devido à falta de liderança e a ausência de apoio militar. Segundo o deputado, “aquelas pessoas não souberam naquele momento expressar seu anseio”.