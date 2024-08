Câmara aprova criação de contas só para de verbas da saúde

Recursos federais e emendas serão direcionados a prestadores de serviços privados no SUS, incluindo Santas Casas

O deputado federal Antonio Brito é o autor do projeto de lei complementar

PODER360 15.ago.2024 (quinta-feira)



A Câmara dos Deputados aprovou na 4ª feira (14.ago.2024) o PLC (projeto de lei complementar) que cria uma conta-corrente específica para repasses federais e de emendas parlamentares direcionados a prestadores privados de serviços ao SUS (Sistema Único de Saúde). A matéria será enviada ao Senado.

De autoria do deputado Antonio Brito (PSD-BA), o PLC 57 de 2022, altera a lei complementar 141 de 2012, que trata de aplicações mínimas em saúde pública.

Com a mudança, prestadores privados, assim como as Santas Casas, poderão receber diretamente os recursos de transferências regulares, automáticas e obrigatórias (as chamadas “emendas Pix”) sem a necessidade de passarem antes pela prefeitura ou pelo governo estadual da localidade.

O texto aprovado contou com emenda do relator na CFT (Comissão de Finanças e Tributação), deputado Luiz Gastão (PSD-CE), que excluiu os hospitais universitários federais do mecanismo.

Segundo ele, a atual LDO (lei de diretrizes orçamentárias) 2024 prevê o repasse de recursos diretamente às unidades orçamentárias desses hospitais; e uma portaria de 2017, do Ministério da Saúde, determina que o dinheiro enviado diretamente aos hospitais universitários federais não deve passar pelo FNS (Fundo Nacional de Saúde).

Gastão afirmou que a proposta deve melhorar a transparência e eficiência ao criar contas específicas para receber transferências automáticas regulares obrigatórias destinadas ao custeio da cobertura de ações e serviços de saúde para prestadores de serviços privados, incluindo as Santas Casas.

“Nenhum outra grupo de entidades assistenciais pode ser considerado tão importante para descentralização das ações e dos serviços públicos de saúde, que são dever do Estado brasileiro”, destacou.

O deputado citou que cerca de 3.000 estabelecimentos de saúde filantrópicos prestam serviço ao SUS e são responsáveis por quase 42% das internações de média e alta complexidade. “Em 911 municípios, a assistência hospitalar é realizada unicamente por essas unidades.”

Gargalos na saúde O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) avaliou que a proposta resolve o gargalo de repasse de recursos para entidades filantrópicas. “A conta específica acelera e facilita a execução desses recursos. Algumas administrações dificultam a transferência desses recursos, o que atrapalha o funcionamento dessas entidades e a população que recebe esse serviço é prejudicada”, disse.

Na mesma linha, o deputado Charles Fernandes (PSD-BA) disse esperar que a conta específica facilite a administração de recursos para Santas Casas. “Quantas vezes a gente vê a Santa Casa passar por dificuldades financeiras porque o prefeito não repassa o dinheiro”, comentou.

O deputado Benes Leocádio (União Brasil-RN) sugeriu que os gestores fossem punidos quando não transferissem recursos a hospitais e Santas Casas. “Não podemos aceitar a arrogância de determinados gestores”, disse.

Autonomia Alguns deputados acusaram a proposta de prejudicar a autonomia das prefeituras e Estados de administrar os recursos de saúde. O deputado Jorge Solla (PT-BA) defendeu que o projeto limitasse a transferência para conta específica apenas a recursos de emendas parlamentares.

“O texto terminou envolvendo todo e qualquer recurso repassado no Fundo Nacional de Saúde para Estados e municípios. Isso quebra completamente a autonomia dos gestores municipais e dos gestores estaduais”, ponderou. “Não tem cabimento o governo federal dizer quanto é que vai repassar para a Santa Casa de Porto Alegre. A contratualização é feita no território onde a gestão acontece e há muitos anos e o Ministério da Saúde não tem mais contrato direto com hospital.”

O deputado Chico Alencar (Psol-RJ) alertou para o risco de inibir os gestores estaduais e municipais de direcionarem recursos para entes privados. “Esses entes ganham com esse projeto um espaço privilegiado contra os próprios recursos separados em conta corrente. Sabemos que a política da barganha predomina no Brasil e pode ficar reforçada”, afirmou. “A Secretaria de Planejamento e Orçamento é contra o texto como está e recomenda consultas ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde [Conass] e ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde [Conasems]”, completou.

Para a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), a norma é abrangente demais. “O que nós estamos questionando aqui é haver uma conta própria do Fundo Nacional de Saúde, até porque não está só a filantropia, está a filantropia e o setor privado todo, tirando completamente a autonomia do gestor”, disse.

Com informações da Agência Câmara.